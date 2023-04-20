Hyundai, Breen'in kazasıyla ilgili detayları paylaştı

Breen'in kaybıyla sarsılmasına rağmen Hırvatistan Rallisi'ne devam kararı alan Hyundai, hafta sonu boyunca İrlanda bayraklı özel renk düzeniyle sürücüsünü anacak.

Çarşamba günü kaza hakkında konuşan Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, kazanın düşük hızda meydana geldiğini ve sürücü tarafındaki camın ahşap bir çit tarafından delindiğini doğruladı. Abiteboul ayrıca Hyundai ve FIA'nın kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü de vurguladı.

Abiteboul, "Craig kısa süre önce toprağa verildi ve hepimiz için çok duygusal bir an oldu."

"Duygular hala taze; inanılmaz bir takım arkadaşı, inanılmaz bir sürücü ve inanılmaz bir dost olarak tanıdığımız Craig için büyük bir yastayız."

"Kazayla ilgili olarak Craig'in Hırvatistan'daki etkinlik öncesi test yaptığını söyleyerek başlayabiliriz. Yol kaygandı ve araç nispeten düşük bir hızda yoldan çıktıktan sonra ahşap bir çite temas etti. Bu çitten bir parça sürücü tarafındaki camdan kokpitin içine girdi."

"Olay yeri derhal kapatıldı ve sağlık ekibi hızla olay yerine intikal etti."

"James Fulton'ın kazadan yara almadan kurtulduğunu ve kalbimizin onunla olduğunu belirtmeliyiz. Şu anda kendisine destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

"Craig olay yerinden hastaneye götürüldü. Tespit edilebildiği kadarıyla Craig'in ölümü kaza anında gerçekleşti."

"Hyundai Motorsport ve FIA olayın tüm yönlerini gözden geçirmek için birlikte çalışıyor."

"Tespit edilebildiği kadarıyla aracın herhangi bir parçasında, lastiklerde ya da güvenlik ekipmanlarında herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Yerel polis olay yerinde bir rapor da hazırladı."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Uncredited

"Bu hafta sonuna ve Hırvatistan Rallisi'ne gelirsek; Craig'in ailesi ve arkadaşlarından gelen geri bildirimlere bakılırsa, Craig'in rekabetçi ruhunun bu hafta sonu rallinin devam etmesini ve takım arkadaşlarının mücadelede yer almasını isteyeceğini açıkça gördük."

"Bunu nasıl yapacağımızı ve Craig'i en iyi şekilde nasıl onurlandıracağımızı uzun uzun düşündük. Bu amaçla, Craig'i, İrlandalı köklerini ve çok sevdiği İrlanda ralli topluluğunu onurlandırmak için her ikisi de özel bir renk düzeniyle yarışacak iki araçla ralliye devam ediyoruz."

"Craig harika bir insandı, bu ailesi ve arkadaşları için de geçerli. Ralli topluluğu tam anlamıyla bir araya geldi, bu, Craig'e duyulan büyük saygının bir göstergesidir."

"Bu hafta sonu boyunca Craig'i onurlandırmak için bir dizi girişimde bulunacağız. Özel kıyafetimizin yanı sıra misafirperverlik birimimizde herkesin imzalamaya davet edildiği bir taziye defterimiz var. Bu defter aile ile paylaşılacaktır."

"Bu aşamada toplu olarak söyleyeceklerimiz bu kadar." dedi.