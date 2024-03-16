Fourmaux: "Hibrit olmayan araçlara uyum sağlamak zor olacak"

FIA geçtiğimiz ay WRC'nin 2022'deki tanıttığı hibrid güçlü araçları üç yıl sonra Rally1 sınıfından kaldıracağını duyurdu.

Bu değişiklik, FIA'nın serinin geleceğine yönelik yol haritasının bir parçası olup, maliyetleri düşürmek ve Rally2 sınıfıyla aradaki performans farkını kapatmak amacıyla Rally1 araçlarının aerodinamik özelliklerinde ve aracın hava akışında azalmaya gidilmesini öngörmektedir.

Hibrid ünitenin kaldırılmasıyla aracın maliyetinden 150.000 Avro düşüleceği ve aracın ağırlığının 87 kilogram azalacağı düşünülüyor.

Mevcut Rally1 araçları, 1.6 litrelik turboşarjlı motorun yanı sıra 130kW'lık kontrollü hibrid ünite devreye girdiğinde, kısa aralıklarla yaklaşık 500 beygir gücü üretiyor.

M-Sport sürücüsü Fourmaux, gelecek yıl kurallarda yapılacak değişiklikleri göz önünde bulundurarak, araçların önemli ölçüde farklı hissettirmesini bekliyor.

Autosport'un Gravel Notes Podcast'ine verdiği demeçte Fourmaux, "Hibritli araçları kullanmak gerçekten güzel, motora ve hibrite sahip olduğumuzda sahip olduğumuz güç gerçekten etkileyici."

"Ancak hibriti çıkardığımızda aracın hibritle tasarlandığını, dolayısıyla ağırlık dağılımının değişeceğini de bilmeliyiz."

"Radyatörü aracın arkasına taşıdık. Hibritin bloğun büyük bölümü ve çok sayıda hortum var. Bu yüzden birçok şey değişecek. Aadece hibrit gücü kaldırıp gitmek gibi bir durum söz konusu değil."

"Araçlar sürülebilirlik açısından biraz değişecek, dolayısıyla sonuçta bu bir meydan okuma olacak."

"Aracın arkasından çok fazla ağırlık kaldıracağımız için dengeyi yeniden sağlamanın bir yolunu bulmamız gerekecek."

"Nasıl olacağını bilmiyorum, bu yüzden sanırım yönetmelik ve nasıl işleyeceği konusunda biraz daha açıklamaya ihtiyacımız olacak. Ama sonuçta herkes için aynı, bu yüzden bununla mücadele etmemiz gerekecek." dedi.

Önümüzdeki yıl yapılacak değişikliklerin ardından 2026 yılı için mevcut Rally1 otomobil konseptini temel alan yeni Rally1 düzenlemeleri uygulamaya konulacak. Otomobillerin daha geniş bir uzay şasiye sahip olması, 330 beygir gücü üretmesi ve 400.000 Avro ile sınırlandırılması bekleniyor.

Bu düzenlemeler, yarış formatlarındaki değişiklikler ve şampiyonanın tanıtımını da içeren bir dizi teklifle birlikte duyuruldu.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

FIA'nın geleceğe yönelik planları sorulduğunda Fourmaux, şampiyonanın tanıtımının iyileştirilmesinin ana odak noktası olması gerektiğine inanıyor.

Fourmaux, "Yeni düzenlemeler her zaman ilgi çekicidir ancak otomobille ilgili teknik düzenlemeler konusunda bir yanıt vermek zor."

"Ancak kişisel olarak hissettiğim şey, sporun tanıtımına daha fazla odaklanmamız gerektiği."

"Araçlar muhteşem ve motor sporlarındaki en muhteşem şampiyonalardan birine sahibiz. Bu yüzden benim için daha çok tanıtım ve nasıl geliştirebileceğimiz önemli."

"Benim için yönetmeliği değiştirmektense buna odaklanmak daha doğru olur. Ancak günün sonunda ben bir üretici değilim, bu yüzden cevap vermek benim için daha zor." dedi.