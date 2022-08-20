Belçika Rallisi: Tanak sorun yaşadı, Neuville farkı açtı!
Thierry Neuville, cumartesi günkü dramatik sabah bölümünün ardından liderliğini pekiştirirken, Ott Tanak sorun yaşadı ve vakit kaybetti.
Thierry Neuville, cuma gününün ardından genel klasmanda liderdi, ancak cumartesi sabah yapılan ilk etabın ardından liderlik Ott Tanak'a geçti.
Neuville, günün üçüncü etabında harika bir sürüşle liderliği yeniden ele geçirirken, Tanak sonrasında şanzıman sorunu yaşadı ve 12. etap itibariyle 16.2 saniye geriye düştü.
Sonuç olarak Neuville, 12. etabın ardından Tanak'ın 16.2 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Hyundai 1-2 olmaya devam ediyor.
Toyota'dan Elfyn Evans, galibiyet mücadelesinden iyice koptuğu sabah bölümünün ardından 21.5 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.
Onu 37 saniye geriden Esapekka Lappi takip ediyor.
Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Craig Breen, sabah bölümünde yaptığı büyük kazanın ardından ralliye veda ederken, M-Sport Ford'un diğer sürücüsü Gus Greensmith de sorun yaşayarak ralliye veda etti.
Sonuç olarak Adrien Fourmaux, genel klasmanda Hyundai sürücüsü Oliver Solberg'in 4.5 saniye önünde beşinci sırada yer alıyor.
Cuma günü sorunlarla boğuşan Takamoto Katsuta, 5 dakika 37 saniye geride yedinci sırada yer alırken, WRC2 sınıfında Stephane Lefebre'nin üstünlüğü var. Andrea Mikkelsen kendisini 4.6 saniye geriden takip ediyor
Şampiyona lideri Kalle Rovanpera, cuma günkü kazasının ardından bugün ralliye dönerken, Jos Verstappen genel klasmanda 9 dakika 50 saniye geride 20. sırada yer alıyor.
Belçika rallisi 12. etabın ardından klasman:
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Zaman/Fark
|1
|T. Neuville
|Hyundai
|1:24:17.2
|2
|O. Tänak
|Hyundai
|+16.2
|3
|E. Evans
|Toyota
|+21.5
|4
|E. Lappi
|Toyota
|+58.7
|5
|A. Fourmaux
|M-Sport Ford
|+2:42.0
|6
|O. Solberg
|Hyundai
|+2:46.5
|7
|T. Katsuta
|Toyota
|+5:37.3
|8
|S. Lefebvre
|Citroën C3 WRC2
|+6:03.4
|9
|A. Mikkelsen
|Skoda Fabia Evo WRC2
|+6:08.0
|10
|Y. Rossel
|Citroën C3 WRC2
|+6:39.2
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