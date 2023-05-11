Meeke, Breen'in yerine çıktığı ilk rallide galibiyete ulaştı!
Ralliye geri dönen Kris Meeke, vefat eden arkadaşı Craig Breen'in yerini aldığı Terras d'Aboboreira Rallisi'nde galibiyete ulaşmayı başardı.
Geçen ay kaybettiğimiz Breen'in iyi arkadaşı olduğu bilinen Meeke, kısa süre önce Hyundai ile Portekiz Ralli Şampiyonası'nda arkadaşının yerini doldurmak için anlaştı.
Şampiyonluğun favorilerinden olan Breen, Fafe'deki ilk ralliyi kazanmış, Algarve'de düzenlenen ikinci ralliyi ise tamamlayamamıştı.
İrlanda bayrağının da yer aldığı özel bir renk düzenine sahip i20 N Rally2 direksiyonuna geçen Meeke'in yardımcı sürücüsü ise Ola Floene oldu.
Geçen yılki Katar Uluslararası Rallisi'nden bu yana ilk rallisinde yarışan 43 yaşındaki Meeke, WRC2'nin gediklisi Marco Bulacia'ya 15.5 saniye fark atarak şampiyonadaki ilk rallisinde zafere ulaştı.
Zafere giden yolda dokuz etabın yedisini kazanan Meeke, kariyerinin en anlamlı rallilerinden birini geride bıraktı diyebiliriz.
Rallinin ardından konuşan Meeke, "Elimden geleni yaptı. Bu denli yumuşak etaplarda motora güç gitmiyor ama mümkün olduğunca temiz olmaya çalıştım."
"Galibiyet kesinlikle ralliyi bitirmek güzel bir yol. Bu hafta sonu burada olmamızın nedenini biliyoruz, bu işi yapmak güzeldi." dedi.
Şampiyonanın kalanında mücadeleye devam edecek olan Meeke, bu kapsamda önümüzdeki ay 2023 Portekiz Rallisi'nde de yer alacak.
Kris Meeke, Team Hyundai Portugal
Photo by: Team Hyundai Portugal
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