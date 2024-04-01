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WRC Kenya Rallisi

Millener: "Fourmaux'nun Kenya podyumu dayanıklılık eleştirilerine cevap niteliğinde"

Takım patronu Richard Millener'a göre, zorlu Safari Rallisi Kenya'daki üçüncülük de dahil olmak üzere arka arkaya Dünya Ralli Şampiyonası podyumları M-Sport'un dayanıklılık eleştirilerine cevap verdi.

Tom Howard
Tom Howard
Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Red Bull Content Pool

Ford 2024 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptı ve Adrien Fourmaux'nun İsveç ve Kenya'da elde ettiği üçüncülükler Fransız sürücünün şampiyona sıralamasında 3. sıraya yükselmesini sağladı. 

Bu sonuçlar, geçen sezon Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet tarafından kullanılan Ford Puma'ların dayanıklılık sorunları yaşadığı İngiliz ekibi için zor bir yılın ardından geldi.

Kenya'nın zorlu etapları, mekanik ya da teknik sorunlardan kaçınarak bu zorluğun üstesinden gelen araç için en zorlu testleri sundu.

Fourmaux 3. sıraya sorunsuz bir şekilde yükselirken, tek sorunu 13. etapta bir kayaya çarpması oldu. Munster, sol arka süspansiyona zarar veren bir kayaya çarpana kadar 6. sıraya kadar yükselmişti.

2006'da Dani Sordo'dan bu yana ilk WRC podyumunu elde eden Fourmaux, "Harika bir hafta sonu oldu. Ekip tüm hafta sonu boyunca gerçekten iyi bir iş çıkardı: Araç dayanıklıydı ve araçla ilgili hiçbir sorun yaşamadık, bu nedenle ekibi tebrik ederim." 

"Mantıklı davrandık ama bu gerçekten olumlu oldu. Bizim için iki rallide iki podyum oldu, bu yüzden sezona gerçekten harika bir başlangıç yaptık. Şimdi devam etmemiz gerekiyor. Bir podyum karda, bir podyum da çakılda elde ettik, şimdi bir podyuma da asfaltta ihtiyacımız var."

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

M-Sport patronu Millener, Fourmaux'nun sürüşünü övdü ve Puma'nın Kenya'daki performansının aracın dayanıklı olduğunun kanıtı olduğuna inandığını söyledi.

Millener, "Gerçekten çok mutluyum. Bu pozisyonu alabileceğimizi biliyorduk ama birkaç şeyin yolunda gitmesi gerekiyordu ve Adrien'in nasıl sürüyorsa öyle sürmesi gerekiyordu." 

"Herkese yakın durması gerekiyordu, bunu da yaptı ve nerede zorlayıp nerede geri çekileceğini seçmesi gerekiyordu, gerçekten çok iyiydi."

"Geçen yıl dayanıklılık konusunda çok eleştiri aldık ama üç ralliden sonra iki podyum elde ettik. Bence bu bazı açılardan kendi adına konuşuyor."

"Şimdi yılın geri kalanı için üzerimizde baskı oluşturuyoruz." dedi.

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