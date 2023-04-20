Toyota, Breen'in anısına puan için iki aracı aday göstermeyi seçti

WRC kurallarına göre takımlar, üç ekiple yarışarak takım puanı alabiliyor ve sadece en yüksek puanı alan iki ekip puan kazanabiliyor.

Hyundai, sürücüsü Craig Breen'in geçen hafta etkinlik öncesinde meydana gelen test kazasında trajik ölümünün ardından; Breen'in ailesi, hayatta kalan yardımcı sürücüsü James Fulton ve ekibin geri kalanıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda etkinliğe katılmaya karar verdi ve bu hafta sonu yalnızca iki araçla yarışacak.

Hyundai tam zamanlı sürücüler Thierry Neuville ve Esapekka Lappi için araç çıkarırken, M-Sport-Ford 2023 programında Ott Tanak ve Pierre-Louis Loubet için iki puan kazandıran araç çıkarmaya devam edecek.

Yaşanan trajik olayların ardından Toyota, sadece Dünya Ralli Şampiyonu Kalle Rovanpera ve sekiz kez WRC Şampiyonu olan Sebastian Ogier'in, gridi eşitlemek amacıyla takım puanları kazanmak için kayıt yaptıracağını doğruladı.

Bu, Elfyn Evans'ın takıma puan kazandıracak bir konumda olmayacağı ve Takamoto Katsuta'nın dördüncü GR Yaris'i kullanacağı anlamına geliyor.

Toyota ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dayanışmanın bir göstergesi olarak, takımlar bu rallide sadece iki takımın üretici puanları için aday gösterileceği konusunda anlaştı."

"Aday gösterilen ekiplerimiz #17 ve #69 olacak, #33 ve #18 ise her zamanki gibi sürücü puanı almaya hak kazanacak." denildi.

Craig Breen, Hyundai World Rally Team Photo by: McKlein / Motorsport Images

Karar öncesinde konuşan Toyota patronu Jari-Matti Latvala şunları söyledi: "WRC ailesinin geri kalanıyla birlikte, Craig Breen'in ani kaybının ardından büyük üzüntü duyuyoruz."

"Üst düzey bir sürücü olmasının yanı sıra Craig gerçek bir ralli tutkunuydu; eski ralli araçlarına ve sporumuzun tarihine karşı aynı tutkuyu paylaşıyorduk. Bir sonraki ralliye hazırlanırken, düşüncelerimiz Craig'in ailesi, arkadaşları ve servis parkındaki meslektaşlarıyla birlikte."

Servis parkı bu hafta sonu Breen'e saygı duruşlarıyla dolup taşarken, tüm araçlar 33 yaşındaki pilotun onuruna özel çıkartmalarla donatıldı ve Hyundai de araçlarında özel bir İrlanda üç renkli logosu kullandı.