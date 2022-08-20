Rovanpera, iyimser etap notu nedeniyle kaza yapmış
Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, Ypres Rallisi'nde geçirdiği büyük kazanın zamanlamadaki karışıklıktan değil, etap notlarındaki iyimser bir hatadan kaynaklandığını söyledi.
Şampiyona lideri Rovanpera, Ypres Rallisi'nin henüz ikinci etabında sol yönlü bir virajda hata yaptı ve dışarıdan izlemesi korkunç bir kazaya karıştı.
O virajda genişe açılan Rovanpera'nın GR Yaris WRC aracı hendeğe vurup taklalar attı ancak sonunda tekerlekleri üzerinde durmayı başardı. Rovanpera ve co-pilotu Jonne Halttunen, büyük bir yara almadan araçtan çıkmayı başardılar.
İkili, ralli merkezi ile etabı yöneten görevli arasındaki iletişim sorunu nedeniyle ertelenen etap başlamadan önce gergindi ve o etap başlamadan önce sorunun çözülmesi gerekiyordu.
Rovanpera, "büyük bir karışıklık" olarak adlandırdığı sorun nedeniyle üzgün olsa da, bu sorunun konsantrasyonunu dağıttığı için kaza olmadığını, etap notlarındaki hata nedeniyle kaza yaptıklarını söyledi.
Rovanpera, "Orada birkaç viraj vardı ve o virajlardan ikincisinde, biraz iyimser bir performans notu çıkarmışız."
"Etap notlarına göre çok kısa bir virajdı. Bu yüzden erken davrandım ve doğru çizgiye çıkamayıp hendeğe vurdum."
"Şaşırtıcı bir şekilde kazanın şiddeti araç içerisinde oldukça büyüktü ancak iyi görünüyoruz." dedi.
Zamanlamanın kafasını karıştırıp karıştırmadığı sorulduğunda Rovanpera, "Tabii ki başlangıçta bu rahatsız edici oluyor ancak etabın ortasına geldiğinizde bunun sizi daha fazla etkilememesi gerekir."
Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT
Photo by: McKlein / Motorsport Images
"Zaman kontrolde büyük bir karışıklık oldu ve bizi, saatte 3 sn daha varken etaba çıkarmaya çalıştılar. İki kez bu şekilde oldu, büyük bir karışıklıktı. Ne yaptıklarını bilmiyorum ancak kesinlikle iyi bir şey değildi." dedi.
Rovanpera, Ypres Rallisi'ndeki kaza ile geçen sene yapılan Finlandiya Rallisi'nden sonra ilk defa bir ralliye erken veda etmiş oldu. En yakın rakibi karşısında 94 puan fark açan Rovanpera'nın etkileyici istikrarı böylece sona ermiş oldu.
Rovanpera, "Umarım bu sezonki tek kötü olay bu olur. Genelde her zaman, belli noktalarda bazı sorunlar yaşarsınız, biz de şimdi yaşadık." dedi.
Rovanpera'nın aracının zamanında tamir edilip Cumartesi günkü etaplara katılıp katılmayacağı henüz netleşmiş değil.
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