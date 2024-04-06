WRC takımları, 2025 yılında mevcut Rally1 kurallarının kalmasını istiyor

Birden fazla kaynak Motorsport.com'a; Toyota, Hyundai ve M-Sport'un FIA'ya ortak bir mektup yazarak mevcut Rally1 teknik kurallarının 2022'den 2026'nın sonuna kadar devam etmesi gerektiğini ifade ettiklerini doğruladı.

Şubat ayında FIA'nın çalışma grubu, teknik ve sportif düzenlemelerdeki değişiklikleri ve kategorinin tanıtımını içeren bir dizi öneri de dahil olmak üzere üst düzey rallinin geleceğine yönelik vizyonunu açıkladı. Öneriler Haziran ayındaki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında oylanacak.

WRC Rally1 takımları şampiyonanın sportif yönüne ilişkin önerilen değişikliklere oybirliğiyle destek verirken, FIA'nın gelecek yıl için teknik düzenlemeleri değiştirme planlarına sürücüler ve takımlar şiddetle karşı çıktı.

FIA, Rally1 araçlarından hibrit gücü kaldırmayı ve aerodinamik ve hava kısıtlayıcısını azaltarak aracın performansını daha da düşürmeyi amaçlıyor. Amaç, rakiplerin genel giriş listelerini artırmak için bir yükseltme kiti aracılığıyla daha fazla aero ve performans sunulacak olan Rally2 otomobilleriyle performansı daha uyumlu hale getirmek.

Takımların endişelerinin başında bu değişikliklerin hayata geçirilmesi için öngörülen sürenin kısıtlı olması geliyor; yönetmeliklerin onaylanmasıyla birlikte revize edilmiş araçların tasarlanması, test edilmesi ve doğrulanması için altı aylık bir süre tanınacak.

Hyundai bu endişelerini en yüksek sesle dile getiren şirket oldu ve takım patronu Cyril Abiteboul bu hafta Koreli üreticinin bu süre zarfında gelecek yıl "iyi bir iş çıkarmasının" mümkün olmayacağını belirtti.

Abiteboul ayrıca, takımının i20 N'de mevcut düzenlemelere uygun olarak tamamlanan ve gelecek yıl gereksiz hale gelecek olan güncellemeler için yapılan önemli bir yatırımı hurdaya çıkarmak zorunda kalmasından duyduğu hayal kırıklığını da paylaştı.

Cyril Abiteboul, Takım müdürü Hyundai Dünya Ralli Takımı Fotoğraf tarafından: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Motorsport.com'un mektup gönderilmeden önce FIA'nın gelecek yıl için planlarında değişiklik yapacağına dair bir umudu olup olmadığı sorusuna Abiteboul, "Görüşlerimizi Aralık, Ocak ve Şubat aylarında sözlü ve yazılı olarak ifade ettik."

"Bir noktada bununla başa çıkmak ve yönetim organının kararını verdiğini kabul etmek zorundasınız ve anlamamız gereken tek şey rekabetçilik açısından bunun sonuçları."

"Hyundai ralli konusunda çok kararlı ve ciddi bir rakip olmak istiyoruz ve rakiplerimize karşı rekabetçi bir araca sahip olmak için ne yapmamız gerekiyorsa yapmak istiyoruz."

"Açılış turlarında iyi sonuçlar aldık. Sanırım hepimiz Thierry [Neuville] Monte Carlo'da dikkat çekici olsa da bazı elverişli koşullar olduğu konusunda hemfikiriz."

"Toyota'ya karşı hâlâ açık bir handikapımız olduğunu biliyoruz ve şimdi bu handikabın iki yıl daha devam etmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız." şeklinde cevap vermişti.

Geçtiğimiz ay Autosport'a konuşan Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, FIA'nın vizyonunun bazı bölümlerinin "çok agresif" olduğunu düşündüğünü itiraf etti ve bir uzlaşma bulmak için FIA ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Latvala, "İdeal olarak hibritleri çıkarmak zaten araçları yavaşlatacaktır. Ancak aynı zamanda kısıtlayıcıları ve aerodinamiği tek seferde değiştirmek biraz fazla çünkü bu, farklı kısıtlayıcılar için motor performansını optimize etmeye başlamanız ve aero için test yapmanız gerektiği anlamına geliyor."

Jari-Matti Latvala, Toyota Gazoo Racing Takım Müdürü Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

"Umarım gelecek yıl için bu kadar çok şeyi hemen yapmayacağımız bir çözüm bulabiliriz."

"Bana göre sadece hibritleri çıkarmak yeterli olurdu ve takımların bu kadar çok test yapmasına gerek kalmazdı. Testlerle sınırlı kalıyoruz ama bugünlerde simülasyon yapabiliyorsunuz ve mümkün olan her şeyi optimize etmeye çalışıyorsunuz."

"FIA ile iletişim kurmaya başladık ve artık haftalık toplantılar yapılıyor ki bu gerçekten çok iyi. Tüm üreticiler bizimle aynı fikirde, bu nedenle bir uzlaşma bulma şansımızın gerçekten yüksek olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

M-Sport-Ford takım müdürü Richard Millener da daha önce gelecek yıl için teknik değişikliklerin yapılacağı zaman dilimine ilişkin endişelerini paylaşmıştı.

Millener, "Gerçekte, [2025 için] yeni aero kurallarına sahip olmak oldukça sıkışık olacak. Takımlar bunları test etmek, geliştirmek ve anlamak isteyeceklerdir. 10 ay içinde yapılacak çok şey var ve gerçekçi olmak gerekirse, işleri halletmemiz ve aero'daki azalmanın ne anlama geldiğini anlamamız, geliştirmemiz, inşa etmemiz, parçalar oluşturmamız ve test etmemiz altı ayı bulacak."

"Bunların bazıları için oldukça yüksek düzeyde onay gerekiyor ve bu da zorlu bir süreç olacak." dedi.