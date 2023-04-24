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Sebastien Ogier, Haziran ayındaki Sardinya Rallisi'nde geri dönebilir

Bir sonraki rallide yer almayacak olan Sebastien Ogier'in Haziran ayındaki Sardinya Rallisi'nde dönmesi bekleniyor.

Tom Howard
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Sebastien Ogier, Haziran ayındaki Sardinya Rallisi'nde geri dönebilir

Sekizinci dünya şampiyonluğunun ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak için tam zamanlı ralli kariyerini sonlandıran Ogier, iki sezondur yarı zamanlı Toyota koltuğunda yer almakta.

Geçen yıl altı rallide mücadele eden Ogier, bu sezon da üç ralliye katıldı ve bunların ikisini (Monte Carlo ve Meksika) kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi.

Ogier önümüzdeki ay Portekiz'de yapılacak bir sonraki ralliyi kaçıracak, ancak Sardunya'daki bir sonraki ralli (1-4 Haziran) onun için bir seçenek gibi görünüyor.

Autosport'a konuşan Ogier, "Takımın bir sonraki rallimin hangisi olduğunu duyurmak için nasıl bir plan yaptığını bilmiyorum, ancak beni Sardinya'da orada görme ihtimaliniz çok yüksek." dedi.

Takım patronu Jari-Matti Latvala ise "Sebastien'in de bahsettiği gibi Sardinya büyük bir olasılık, dolayısıyla şu an onun bu rallide parkura dönüp dönemeyeceğine bakıyoruz." dedi.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Hırvatistan'da iyi bir ralli geçiren Ogier, şanssızlıklarla boğuşmasaydı büyük ihtimalle kazanacağı bir ralliden ancak beşincilikle ayrıldı.

İlk etabı kazandıktan sonra henüz ikinci etapta bir çukura giren ve lastik patlatan Ogier, sadece bu olay nedeniyle yaklaşık 90 saniye kaybetti.

Sonrasında emniyet kemeri ihlali nedeniyle 60, Cumartesi günü ilk etaba geç geldiği için de 10 saniye ceza alan Fransız sürücü, toplam 2 dakika 40 saniye ceza aldı.

Ralliyi değerlendiren Ogier, "Bu hafta sonu çabalarımın karşılığını alamadığımı hissediyorum ama sorun değil. Motor sporlarında bazen böyle olur."

"Kalle [Rovanpera] ile mücadele edecek tempomuz yoktu, kendisini tebrik ederim. 17. etabı ilk geçişimizde onun hızına ulaşmaya çalışmak çok fazla risk gerektirecekti, ikinci geçişte bunu başardık ama ilkinde başaramadık."

"Güç Etabı bizim için kaotikti çünkü lastik seçimimde işe yaramayan bir şey denedim. Normale göre çok daha fazla önden kayma ve birçok sorun yaşadım, bu yüzden bitiş çizgisini geçtiğim için mutluydum." dedi.

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