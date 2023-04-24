Sebastien Ogier, Haziran ayındaki Sardinya Rallisi'nde geri dönebilir
Bir sonraki rallide yer almayacak olan Sebastien Ogier'in Haziran ayındaki Sardinya Rallisi'nde dönmesi bekleniyor.
Sekizinci dünya şampiyonluğunun ardından ailesine daha fazla zaman ayırmak için tam zamanlı ralli kariyerini sonlandıran Ogier, iki sezondur yarı zamanlı Toyota koltuğunda yer almakta.
Geçen yıl altı rallide mücadele eden Ogier, bu sezon da üç ralliye katıldı ve bunların ikisini (Monte Carlo ve Meksika) kazanarak şampiyona liderliğine yükseldi.
Ogier önümüzdeki ay Portekiz'de yapılacak bir sonraki ralliyi kaçıracak, ancak Sardunya'daki bir sonraki ralli (1-4 Haziran) onun için bir seçenek gibi görünüyor.
Autosport'a konuşan Ogier, "Takımın bir sonraki rallimin hangisi olduğunu duyurmak için nasıl bir plan yaptığını bilmiyorum, ancak beni Sardinya'da orada görme ihtimaliniz çok yüksek." dedi.
Takım patronu Jari-Matti Latvala ise "Sebastien'in de bahsettiği gibi Sardinya büyük bir olasılık, dolayısıyla şu an onun bu rallide parkura dönüp dönemeyeceğine bakıyoruz." dedi.
Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1
Photo by: Red Bull Content Pool
Hırvatistan'da iyi bir ralli geçiren Ogier, şanssızlıklarla boğuşmasaydı büyük ihtimalle kazanacağı bir ralliden ancak beşincilikle ayrıldı.
İlk etabı kazandıktan sonra henüz ikinci etapta bir çukura giren ve lastik patlatan Ogier, sadece bu olay nedeniyle yaklaşık 90 saniye kaybetti.
Sonrasında emniyet kemeri ihlali nedeniyle 60, Cumartesi günü ilk etaba geç geldiği için de 10 saniye ceza alan Fransız sürücü, toplam 2 dakika 40 saniye ceza aldı.
Ralliyi değerlendiren Ogier, "Bu hafta sonu çabalarımın karşılığını alamadığımı hissediyorum ama sorun değil. Motor sporlarında bazen böyle olur."
"Kalle [Rovanpera] ile mücadele edecek tempomuz yoktu, kendisini tebrik ederim. 17. etabı ilk geçişimizde onun hızına ulaşmaya çalışmak çok fazla risk gerektirecekti, ikinci geçişte bunu başardık ama ilkinde başaramadık."
"Güç Etabı bizim için kaotikti çünkü lastik seçimimde işe yaramayan bir şey denedim. Normale göre çok daha fazla önden kayma ve birçok sorun yaşadım, bu yüzden bitiş çizgisini geçtiğim için mutluydum." dedi.
İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti
Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak
Ogier, 2022 WRC sezonunun son iki rallisine de katılacak
Ogier, 2022 WRC sezonunun son iki rallisine de katılacak Ogier, 2022 WRC sezonunun son iki rallisine de katılacak
Ogier WEC'den ayrılıyor, yerini Chatin alacak
Ogier WEC'den ayrılıyor, yerini Chatin alacak Ogier WEC'den ayrılıyor, yerini Chatin alacak
Ogier: "Bu seferki Safari Rallisi'nde önemli olan hayatta kalmak olacak"
Ogier: "Bu seferki Safari Rallisi'nde önemli olan hayatta kalmak olacak" Ogier: "Bu seferki Safari Rallisi'nde önemli olan hayatta kalmak olacak"
Toyota, Breen'in anısına puan için iki aracı aday göstermeyi seçti
Toyota, Breen'in anısına puan için iki aracı aday göstermeyi seçti Toyota, Breen'in anısına puan için iki aracı aday göstermeyi seçti
Buemi: "Portimao'da en büyük tehdit Ferrari olacak"
Buemi: "Portimao'da en büyük tehdit Ferrari olacak" Buemi: "Portimao'da en büyük tehdit Ferrari olacak"
Toyota, 2023 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni GR Yaris'i tanıttı!
Toyota, 2023 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni GR Yaris'i tanıttı! Toyota, 2023 WRC sezonunda mücadele edeceği yeni GR Yaris'i tanıttı!
Son Haberler
Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"
Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası" Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"
Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı
Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı
Yeni sprint formatı bugün onaylanacak
Yeni sprint formatı bugün onaylanacak Yeni sprint formatı bugün onaylanacak
Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor
Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.