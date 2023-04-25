Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak
Eski WRC sürücüsü Kris Meeke, arkadaşı Craig Breen'in anısını yaşatmak için İrlandalı sürücünün Portekiz Ralli Şampiyonası'nda boş kalan koltuğuna geçecek.
Geçen hafta hayatını kaybeden Craig Breen, Hyundai ile yarı zamanlı WRC programının yanı sıra Portekiz Ralli Şampiyonası'nda da tam zamanlı mücadele etmekteydi.
Kendisinin vefatının ardından Portekiz'deki programı sürdürmek için ideal bir aday arayan Hyundai, Breen'in yakın dostlarından Kris Meeke ile anlaştı
Son olarak 2019 sezonunda Toyota ile WRC'de mücadele eden Meeke, birkaç senedir Skoda Fabia RS Rally2'nin gelişimi için testler yapmakta ve zaman zaman yerel rallilerde mücadele etmekte.
Henüz yardımcı sürücüsü belli olmayan Meeke'in ilk rallisi, bu hafta sonu gerçekleşecek Terras d'Aboboreira Rallisi olacak.
Meeke için asıl fırsat, anlaşmaya Portekiz Rallisi'nin de dahil olması; böylece kendisi tam dört sene sonra yeniden WRC'de mücadele etme fırsatı yakalayacak!
Anlaşmayla ilgili konuşan Meeke, “Kolay bir karar değildi. Teklifi mücadeleye geri dönme arzum olduğu için kabul ettim ama aynı zamanda Craig'in bana ne söyleyeceğini de düşündüm: kabul etmemi söyleyeceğini biliyorum. Onu böyle onurlandıracağım." dedi.
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