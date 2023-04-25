Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

Geçen hafta hayatını kaybeden Craig Breen, Hyundai ile yarı zamanlı WRC programının yanı sıra Portekiz Ralli Şampiyonası'nda da tam zamanlı mücadele etmekteydi.

Kendisinin vefatının ardından Portekiz'deki programı sürdürmek için ideal bir aday arayan Hyundai, Breen'in yakın dostlarından Kris Meeke ile anlaştı

Son olarak 2019 sezonunda Toyota ile WRC'de mücadele eden Meeke, birkaç senedir Skoda Fabia RS Rally2'nin gelişimi için testler yapmakta ve zaman zaman yerel rallilerde mücadele etmekte.

Henüz yardımcı sürücüsü belli olmayan Meeke'in ilk rallisi, bu hafta sonu gerçekleşecek Terras d'Aboboreira Rallisi olacak.

Meeke için asıl fırsat, anlaşmaya Portekiz Rallisi'nin de dahil olması; böylece kendisi tam dört sene sonra yeniden WRC'de mücadele etme fırsatı yakalayacak!