Hırvatistan Rallisi: Ogier, Neuville ve Evans'ın hatasının ardından lider

Ogier pazar sabahına Neuville'in 11.6 saniye gerisinde başlamıştı. Ancak hem Neuville hem de Evans'ın benzer kazalar geçirmesi sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier'in, Evans'ın 9.1 saniye önüne liderliği almasına yardımcı oldu.

Evans ve Neuville 18. etabın sonuna hasarlı araçlarıyla geldiler. Güne 4.9 saniye farkla lider başlayan Neuville, liderin 10.2 saniye arkasına düştü ve üçüncü sıraya geriledi.

Hyundai'den Ott Tanak[+1:02.3 saniye] 18. etabı kazanarak Hırvatis'da ilk etap gelibiyetini aldı ve dördüncülüğünü pekiştirdi. Takamoto Katsuta dördüncülüğü Adrien Fourmaux'dan devraldı. Katsuta aynı zamanda 'Süper Pazar' klasmanında Tanak'ın 3.9 saniye önünde liderliğe yükseldi.

Pazar sabahı 17. etabı [Trakoscan-Vrbno, 13.15 km] Toyota'dan Katsuta kazanırken M-Sport'da Fourmaux ikinci oldu.

Evans, etap galibi Katsuta'nın 2.8 saniye gerisinde üçüncü oldu. Pazar gününe lider başlayan Neuville ise, Evans'tan 2.3 saniye daha yavaş bir şekilde etabı noktaladı. Toyota sürücüsü Evans, lider Neuville ile farkı 2.6 saniyeye indirdi.

Evans, "Oldukça şaşırdım. Etap çok kirliydi ve özellikle etabın sonuda oldukça kaygandı.Ama genel olarak oldukça iyiydi." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Neuville, "Farklı lastik seçeneklerimiz var. Bu etap ikinci geçişte gerçekten kirli olacak. Bir sonraki geçiş için daha iyi lastiklerimiz olduğunu düşünüyorum."

"Sorun değil. Sabahları daha kirli yol oluyor ve biraz zaman kaybediyoruz. Ancak çok zorlayacağız." dedi.

Ogier aracında doğru hissi bulmakta zorlandı ancak Neuville ile zaman farkını 11.6 saniyede tutmayı başardı.

Ancak ralli 18. etapta [Zagorska Sela - Kumrovec, 14.24 km] Neuville, Evans ve Fourmaux'nun sorun yaşamasıyla tersine döndü.

Fourmaux, aracının sağ ön tarafına hasar verip ilk hatayı yapan sürücü oldu. M-Sport sürücüsü aracını tamir etmek için yoldan çekildi ve 15 dakikadan fazla bir süre kaybettikten sonra etap sonuna ulaştı.

Fourmaux, "Bir virajdan sonra direksiyon kolunu kırdım. Bu parçalar bazen bükülür, bazen kırılır. Bu sefer kırıldı. Bugün biraz puan kazanmamız gerekiyor, bu yüzden yeniden toparlanmalı ve Power Stage'i dört gözle beklemeliyiz." dedi.

Evans, GR Yaris'inin sol arka kısmıyla bir bankete çarptı, bu da aracı spin atmaya itti ve Galli sürücüye hayati bir 19.6 saniye kaybettirdi.

Evans, "Sadece kaygan bir bölümdü sol arka tarafı sert bir şekilde çarptım ve ne yazık ki havalandı ve araç spin attı." dedi.

Dakikalar sonra, ralli lideri Neuville bu kez i20 N'inin sağ arka kısmıyla bir bankete çarptı ve aracına hasar verdi. Toplamda 23.3 saniye kaybederek genel klasmanda üçüncülüğe gerileyen Belçikalı, olaydan geç gelen yolu notunu sorumlu tuttu.

Neuville, "Çok fazla viraj vardı, yol notunu çok geç söyledi."

"Ogier'e 20 saniye kaybettik. bu çok yazık çünkü her şey iyi gidiyordu." dedi.

Ogier etabın en hızlı üçüncü sırada bitirmesine rağmen Evans ve Neuville'nin hatalarından yararlanrak genel klasman liderliğine oturdu.