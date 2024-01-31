Ogier, inişli çıkışlı duygular yaşadığı hafta sonundan memnun
Sekiz kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastien Ogier, inişli çıkışlı duyguları yönetmek zorunda kaldığı zor bir haftanın ardından Monte Carlo performansından gurur duyduğunu açıkladı.
Toyota sürücüsü, ralliyi Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'e 16.1 saniye farkla kaybetmeden önce rekorunu yenileyerek 10. Monte Carlo galibiyetini elde etmek için mücadele etti. Ogier'in elde ettiği bu podyum, 15 Monte Carlo Rallisi'ndeki 13. podyumu oldu.
Ogier, kariyerinin 700. etap zaferi de dahil olmak üzere altı etap kazanarak ilham verici bir sürüş gerçekleştirdi. Cuma günü 11.2 saniye farkla kazandığı beşinci etapta en hızlı zamanı yaptıktan sonra Ogier gözyaşlarına boğuldu.
Rallinin sonunda, yarıştan çok kısa bir süre önce motor sporları kariyerini ateşleyen yakın bir destekçisinin kaybıyla uğraştığını açıkladı.
Ogier, "Her şeyden önce Thierry ile güzel bir mücadele oldu. Ona tebrikler, bu hafta sonu gerçekten çok hızlıydı."
"Benim için bir duygu seli oldu. Özellikle cuma günü çok zorlandım."
"Pazartesi günü benim için çok önemli olan, motor sporları kariyerimi başlatan ve bana ilk kartımı alan bir kişiye veda etmek zordu. Bu tür şeyler için asla iyi bir zaman yoktur ama çok ani oldu." dedi.
Photo by: Toyota Racing
Sébastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT
WRC'nin en zorlu rallilerinden birinde karşılaştığı kişisel zorluklar göz önüne alındığında, Ogier en zorlu koşullarda gösterdiği performanstan gurur duyuyordu.
Ogier, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve benim için en kolay haftalar değildi. Bu yüzden genel olarak duygularımı ve işimi elimden geldiğince iyi yönetmek için gerçekten elimden gelen her şeyi yaptığımı düşünüyorum."
"Artık bittiği için mutluyum ve tabii ki çok yorgunum. Şimdi ailemle vakit geçirme ve tüm bunları hazmetmeye çalışma zamanı."
"Sanırım gurur duyabilirim. Tüm hafta sonu boyunca hiç pes etmedim. Yarışın başlangıcı, başlangıç pozisyonu ve duygularım gibi pek çok nedenden dolayı oldukça zordu. Ama yine de rallinin sonuna kadar aşağı yukarı mücadelenin içinde kalmayı başardık."
"Takım için güçlü bir hafta sonu ve güçlü puanlar ve bundan daha mutlu olabileceğimi düşünüyorum."
"Bu ralliye başlayıp başlamamayı ciddi olarak düşündüm. Sonunda gerçekten başlamak istedim. Çünkü ekibimle bir anlaşmam var ve profesyonel kalmam gerekiyor. Bunun kolay olmadığını görebilirsiniz. Bu zor bir yarıştı." dedi.
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