Önceki / Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"
WRC / Hırvatistan Rallisi Haberler

İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti

İspanya'da düzenlenen bir rallide mücadele eden yerel ralli sürücüleri Julio César Castrillo ve Francisco Javier Alvarez, geçirdikleri ve henüz detayları belli olmayan ralli kazasında vefat ettiler

Altay Gök
Ekleyen:
İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti

Motor sporları dünyası halen geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Craig Breen'in yasını tutarken, bir kötü haber de İspanya'dan geldi.

İspanya'nın önemli yerel ralli sürücülerinden Julio César Castrillo ve yardımcı sürücüsü Francisco Javier Álvarez, bir Citröen DS3 N5 ile mücadele ettikleri 42. Villa de Tineo Rallisi'nin ilk gününde yoldan çıktılar ve araçları bir ağaca çarptıktan sonra yaşamlarını yitirdiler. 

Asturias Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen ve 88 aracın mücadele ettiği ralli, kazanın ardından askıya alındı.

Kazaya karışan iki sürücü de Oviedo'luydu -yani Fernando Alonso ile hemşehriler- ve neredeyse yirmi yıldır pek çok ralliye katılmışlardı.

Kazanın ardından Alonso ve çifte WRC şampiyonu başta olmak üzere birçok isim sosyal medya hesapları üzerinden taziyelerini ilettiler.

paylaşım
yorumlar

Tanak: "WRC Hırvatistan Rallisi'nde özgüvenimi toplayamadım"
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

WRC

Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak Meeke, Breen'in Portekiz şampiyonasındaki yerini alacak

Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı"

Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı"

Formula 1
Azerbaycan GP

Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı" Kvyat: "Ricciardo bir zamanlar süper yıldız konumundaydı"

Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

Formula 1

Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici" Horner: "Hamilton'ın RB19 ile ilgili söyledikleri gurur verici"

Son Haberler

Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

F1 Formula 1

Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası" Steiner: "Ferrari, Haas için bir kıyas noktası"

Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Monako ve İspanya'ya götüreceği lastikleri açıkladı

Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

F1 Formula 1
Azerbaycan GP

Yeni sprint formatı bugün onaylanacak Yeni sprint formatı bugün onaylanacak

Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

F1 Formula 1

Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor Chery, Formula 1'e girmeyi düşünmüyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.