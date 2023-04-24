İspanya'daki ralli kazasında bir sürücü ve yardımcı sürücüsü hayatını kaybetti

Motor sporları dünyası halen geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Craig Breen'in yasını tutarken, bir kötü haber de İspanya'dan geldi.

İspanya'nın önemli yerel ralli sürücülerinden Julio César Castrillo ve yardımcı sürücüsü Francisco Javier Álvarez, bir Citröen DS3 N5 ile mücadele ettikleri 42. Villa de Tineo Rallisi'nin ilk gününde yoldan çıktılar ve araçları bir ağaca çarptıktan sonra yaşamlarını yitirdiler.

Asturias Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen ve 88 aracın mücadele ettiği ralli, kazanın ardından askıya alındı.

Kazaya karışan iki sürücü de Oviedo'luydu -yani Fernando Alonso ile hemşehriler- ve neredeyse yirmi yıldır pek çok ralliye katılmışlardı.

Kazanın ardından Alonso ve çifte WRC şampiyonu başta olmak üzere birçok isim sosyal medya hesapları üzerinden taziyelerini ilettiler.