Toyota, Hırvatistan Rallisi için Ogier'i seçti

Toyota, sekiz kez dünya şampiyonu olan pilotun 18-21 Nisan tarihleri arasında WRC sezonunun dördüncü turuna ev sahipliği yapacak olan asfalt etkinlikte üç fabrika GR Yaris Rally 1 aracından birini kullanacağını açıkladı.

Ogier ve yardımcı pilot Vincent Landais, rallide Toyota'nın tam zamanlı pilotları Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'ya katılacak.

Fransız pilot, 2022 ve 2023'ün ardından 2024'te de, Ocak ayında Monte Carlo'da başlayan ve Hyundai pilotu Thierry Neuville'in ardından ikinci bitirdiği yarı zamanlı bir sezonu üstleniyor.

Sébastien Ogier, Vincent Landais, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu

Ogier geçen ay İsveç'te yapılan ralliye katılmadı ve önümüzdeki hafta Kenya'daki Safari Rallisi'ne de katılmayacak. Üçüncü GR Yaris, bu yıl kısmi bir WRC sezonu geçiren iki kez dünya şampiyonu olan Kalle Rovanpera tarafından kullanılıyor.

Geçtiğimiz yıl ikili Safari zaferi için karşı karşıya gelmiş ve Ogier zirveye çıkarak WRC'nin en zorlu rallilerinden birinde ikinci zaferini elde etmişti.

Ogier daha önce Hırvatistan'da düzenlenen üç WRC turunun ikisine katılmış ve 2021 yılında WRC takvimindeki ilk Hırvatistan yarışını Toyota takım arkadaşı Evans'ın 0.6 saniye önünde kazanmıştı.

40 yaşındaki pilot geçen yıl, Cuma günü lastiği patladıktan sonra beşinci sırada tamamlamıştı.

Ogier'in Hırvatistan dışındaki 2024 programı henüz açıklanmadı.

Toyota'nın rakibi Hyundai de Hırvatistan için sürücü kadrosunu henüz resmi olarak açıklamadı, ancak Andreas Mikkelsen'in üçüncü i20 N'i önümüzdeki hafta Kenya'da yarışacak olan İsveçli Esapekka Lappi'den devralması muhtemel.