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WRC / Yeni Zelanda Rallisi Haberler

Rovanpera, tarih yazdığı için kendisiyle gurur duyuyor

Kalle Rovanpera, tarihin en genç dünya şampiyonu olarak tarih yazdığı için gururlu -ayrıca Finlandiya'ya 20 yıl aranın ardından şampiyonluğu geri getirdiği için de.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Rovanpera, tarih yazdığı için kendisiyle gurur duyuyor
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Yeni Zelanda'da Cumartesi gününün ilk etabında liderliği alan Rovanpera, kalan etaplarda bir kez dahi arkasına bakmadı ve sezonun altıncı zaferine ulaştı.

Fin sürücünün ana rakibi Ott Tanak'tan sekiz puan fazla alması şampiyonluğa yetiyordu; Tanak'ın üçüncülüğü sonrası bu senaryo da gerçekleşti ve Rovanpera bitime iki yarış kala kariyerinin ilk şampiyonluğunu garantiledi!

Sadece bir gün önce 22 yaşına giren Rovanpera böylece "tarihin en genç WRC şampiyonu" unvanını da Colin McRae'den devraldı, daha da etkileyicisi ise rekoru tam beş yaş geri çekmesiydi -McRae 1995 sezonunda şampiyon olduğunda 27 yaşındaydı!

Eski ralli galibi Harri Rovanpera'nın oğlu Kalle, Finlandiya'nın 20 senelik şampiyonluk hasretini de dindirmiş oldu -son Fin WRC şampiyonu, 2002 Yeni Zelanda Rallisi'nde şampiyonluğunu ilan eden Marcus Gronholm idi.

Tarihe geçmenin nasıl bir duygu olduğu sorulduğunda Rovanpera, "Elbette çok mutlu ve gururluyum çünkü Finlandiya'nın bir dünya şampiyonu çıkarmasının üzerinden uzun bir süre geçti."

"Yaşımı çok fazla düşünmüyorum ama bunu başarabileceğimizi bilmek yine de çok özel."

"Takımla, kendimle ve [yardımcı pilot] Jonne [Halttunen] ile gerçekten gurur duyuyorum. Herkese teşekkür etmek için yeterli zamanım yok ama Jonne de bu işte büyük bir fark yaratıyor."

"İkimiz de aynı zihniyete sahibiz, ikimiz de nelerin işe yaradığını biliyoruz, bu da işi kolaylaştırıyor. Çok fazla stres yapmamamız gerektiğini ve sadece mecbur kaldığımız zaman zorlamamız gerektiğini biliyoruz, zaten kendisi de işinde gerçekten çok iyi, ki bu da en önemli şey.

"En büyük teşekkür ekibime - bu yıl roket gibi bir araç ürettiler. Tüm zorlu rallilerden sonra bile bize inandılar ve her türlü desteği verdiler."

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

"Elbette [20 yıl aranın ardından Finlandiya'nın ilk şampiyonu olmak] çok şey ifade ediyor."

"Tüm Fin taraftarlardan büyük bir destek var ve sporun özellikle gençler arasında yeniden ilgi görmeye başladığını görmek güzel, ki bu da spora yeni taraftarlar kazandırmak için oldukça önemli."

"Bunu görmek ve onlar için iyi sonuçlar almak gerçekten çok güzel." dedi.

Dominant zaferine bir de güç etabı galibiyeti ekleyen Rovanpera, ekstra puan verilen etapta dördüncülüğün yetmesine rağmen güç etabından öncesinde gergin hissettiğini itiraf ediyor. 

Rovanpera, "Sabah pek gergin hissetmiyordum, hatta hiçbir şey hissetmiyordum, bu biraz şaşırtıcıydı." 

"Sadece güç etabının başlangıç çizgisinde bir an önce etaba başlamak istediğim için biraz gergin hissettim." dedi.

Ralliyi üçüncü sırada tamamlayan Rovanpera'nın ana rakibi Tanak ise Fin sürücünün şampiyonluğu tamamen hak ettiğini kabul etti.

Tanak, "İyi bir hafta sonu geçirmedik ama bu hafta sonu Toyota ve Kalle çok güçlüydü, herkesi adil bir şekilde yendiler, buna şüphe yok."

"Harri'yi [Rovanpera] tebrik ederim, böyle harika bir çocuk yetiştirmekle bir baba olarak harika bir iş yaptı, onunla gurur duymalı." dedi.

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