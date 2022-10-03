Lappi: "Rovanpera, WRC'nin Verstappen'i olacak"

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2022 sezonunu Sebastien Ogier ile üçüncü GR Yaris'i paylaşarak geçiren Lappi, takım arkadaşı Rovanpera'nın altı galibiyet alarak sezonu domine etmesini ve Yeni Zelanda'da tarihin en genç şampiyonu olmasını izledi.

Vatandaşı Rovanpera'yı küçük yaşlardan beri tanıyan Lappi, 10 yıl önce Rovanpera'ya koçluk yapmaya çalıştığını açıklarken neredeyse tüm sürücülerin yeni dünya şampiyonuna hayranlıkla baktığını da itiraf etti.

Lappi, "Onun inanılmaz olduğunu düşünenlerin sadece taraftarlar ve seyirciler olduğunu sanmıyorum, sürücülerin çoğu da aynı şekilde düşünüyor."

"Rallilerin dışında oldukça normal bir adam. Aslında neden bu kadar iyi olduğunu anlamak zor. En azından benim gördüğüm kadarıyla her zaman çok rahat, hiçbir şeyi umursamıyor. Arabaya biniyor, sürmeye başlıyor ve %100 konsantre oluyor."

"Kalle ve Bay [Sebastien] Loeb [dokuz kez WRC şampiyonu] arasındaki ortak nokta her zaman bir makine gibi sürüş yapmaları -ki bu kesinlikle kötü bir şey değil." dedi.

Esapekka Lappi, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

WRC'nin Formula 1'deki Max Verstappen'e benzer yeni bir kahraman figürüne ihtiyacı olduğuna inanan Lappi, Rovanpera'nın bu figür olabileceğinden umutlu.

Lappi, "En genç dünya şampiyonu rekorunun kırılmasının spor için gerçekten iyi olduğunu ve sporun buna ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum."

"Sporun Max Verstappen gibi kahramanlara ihtiyacı var ve Rovanpera ile bu ihtiyaç umarız ki giderilecek."

"Kendisinin şampiyonluğu bir sürpriz değil. Birkaç yıldır bunun er ya da geç gerçekleşeceğinin farkındaydım."

"Rovanpera 10 yıl önce dört çeker bir S2000 Fiesta kullanıyordu, ben de aynı aracı kullandığım için kendisine bir şeyler öğretmeye gittim. Sorun şu ki kendisine hiçbir şey öğretemedim, sadece eşime 'biz mahvolduk' diyebildim -görünen o ki yanılmadım!"

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

Rovanpera'nın başarısı diğer WRC sürücülerinin de gözünden kaçmadı. Toyota'ya takımlar şampiyonasında yardımcı olmak amacıyla son üç ralliye katılma kararı alan sekiz kez WRC şampiyonu Sebastien Ogier, podyumda Rovanpera'ya eşlik etmesini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

Ogier, "Dürüst olmak gerekirse [unvanı devrettiğim için] kendimi mutlu hissediyorum. Bu yıl şampiyonada yarışmadığım için bir noktada unvanı devretmem gerekeceğini biliyordum."

"Orada olmak ve o ana tanıklık etmek, bunun bir parçası olmak harika. Bu gençlerin harika bir performans sergilediğini ve şampiyonluğu gerçekten hak ettiklerini kanıtladıklarını görmek çok güzel."

"Onun [gelecek için] herhangi bir tavsiyeye ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce yaşı çok ilerlemiş. Ben 22 yaşındayken bir ralli arabasına bile oturmamıştım, devir değişmiş. Ayakları yere bastığı, her şeyin kolay olduğunu düşünmediği, çalıştığı ve etrafında iyi bir ekip olduğu sürece geleceği çok parlak görünüyor." dedi.

Hyundai sürücüleri Thierry Neuville ve 21 yaşındaki çaylak Oliver Solberg de Rovanpera'nın başarısını takdir etti.

Neuville, Twitter hesabından, "Kalle Rovanpera ve Jonne Halttunen'e büyük tebrikler. Gerçekten çok iyi bir sezon geçirdiler. Hak edilmiş bir şampiyonluk." yazdı.

Solberg ise şunları ekledi: "Yeni WRC şampiyonu Kalle Rovanpera'ya büyük tebrikler. Şimdiye kadarki en genç şampiyon ve bunu fazlasıyla hak etti - sen ve Jonne Halttunen inanılmazdınız, gerçek bir ilham kaynağısınız!"

"Yıllardır arkadaşız ve senin adına çok mutluyum -şimdi kutlama zamanı."