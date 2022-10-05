Ogier, 2023 sezonunda yarı zamanlı olarak WRC'de kalmaya hevesli

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Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, 2021 sezonunun ardından WEC gibi diğer serileri denemek ve ailesiyle daha fazla vakit geçirebilmek için tam zamanlı ralli kariyerini sonlandırdı.

Sezonun başlarında önceliği LMP2 sınıfında katılacağı Le Mans 24 Saat'e veren Fransız sürücü, mücadeleyi kendi sınıfında dokuzuncu olarak tamamladı.

Yine de son iki şampiyonluğunu elde ettiği Toyota ile bağlarını koparmayan ve 2022 sezonunda dördüncü GR Yaris'i Esapekka Lappi ile paylaşan Ogier, bu sezon toplam dört ralliye katıldı ve son iki rallide de boy gösterecek.

Toyota halihazırda yeni dünya şampiyonu Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ve Ogier/Lappi ikilisinden oluşan sürücü kadrosuyla yola devam etmek istediğini belirtti -geriye sadece ince detayların teyit edilmesi kaldı.

Yeni Zelanda Rallisi öncesi Autosport'a konuşan Ogier, "Dürüst olmak gerekirse, gelecek sezon benzer şekilde devam etmeyi arzuluyorum."

"Takımla hala netleştirmemiz gereken şeyler var. Bu yıl takım için de iyi işlediği için iki taraf da aynı şekilde devam etmek istiyor. Bu ilişkiyi koruyabilmek için hakkında konuşmamız gereken bazı planlar da mevcut." dedi.

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Gelecek sezon hangi rallilere katılacağının belli olup olmadığı sorulan Ogier, "Bu yıl mükemmel bir uyum yakaladığımızı söyleyebilirim, yaptıklarımdan memnunum."

"Yazın verdiğim aradan gerçekten keyif aldım, benim için gerçekten çok iyi oldu. Aynı zamanda geri dönüp bu yılın son üç rallisine katılacağım için de heyecanlıydım."

"Altı ralli o kadar da kötü değil, ancak 'gelecek yıl da aynı yoldan mı gideceğiz yoksa farklı bir rota mı izleyeceğiz' sorusunun cevabı belirsiz."

Son olarak bir daha WEC'de yarışmayı planlamadığını söyleyen Ogier, olur da bir plan ortaya çıkarsa bunun tam zamanlı olmayacağını da belirtti.

Ogier, "Ortada [WEC ile ilgili] herhangi bir plan yok. Açıkçası piste çıkmak istersem sezonun tamamına katılmam gerekecek çünkü sürücü arayan takımlar genellikle tüm sezon yarışan sürücülere sahip olmak isterler ve şu anda yapmak istediğim şey bu değil."

"Bu yılki deneyimden keyif aldım, dolayısıyla bu yönde ilerlemek için kendime herhangi bir baskı yapmayacağım. Le Mans'a tekrar katılmayı çok istediğimi zaten söylemiştim ama bakalım nasıl olacak." dedi.