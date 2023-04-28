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Rovanpera: "Araç ayarları konusunda daha iyi olmalıyım"

Toyota sürücüsü Kalle Rovanpera, araç ayarları konusunda adım atmak ve Cuma gününden itibaren rekabetçi olmak zorunda hissettiğini söyledi.

Tom Howard
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Rovanpera: "Araç ayarları konusunda daha iyi olmalıyım"

Hırvatistan'da da zor bir ralli geçiren Rovanpera, özellikle Cuma günü gerek istediği tempoya ulaşamaması, gerek de ikinci etapta lastik patlatarak iki dakika kaybetmesi nedeniyle galibiyet mücadelesinden uzakta kaldı.

Cumartesi günü biraz toparlanan ve dört etap kazanan Rovanpera, ralliyi dördüncü sırada bitirerek iyi bir sonuç elde etti ve henüz ralli kazanamamış olmasına rağmen şampiyonada 68 puanla üçüncü sırada -hemen önündeki Sebastien Ogier ve Elfyn Evans ile fark ise sadece bir puan!

Rallinin ardından konuşan Rovanpera, "Zor bir hafta sonuydu, araç ayarları anlamında daha iyi hazırlanmam gerektiğini fark ettim. Rallilere bu şekilde başlayamayız."

"Bu sefer doğru ayarları bulamadık, dolayısıyla Cuma sabahı kendimize güvenemedik ve gaza basamadık."

"Artık daha keskin davranmamız ve ralliye doğru araçla başlamamız gerek, böylece ilk etaptan itibaren zorlayabiliriz." dedi.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Geçen yılki Yeni Zelanda Rallisi'nden bu yana zafere hasret kalan Rovanpera, tüm sıkıntılara rağmen yakında zirveye döneceğini söylüyor.

Rovanpera, "Mükemmel ralliler çıkarmamış olsak da bir şekilde mücadelenin içinde olmak güzel."

"Umarım kendi hızımızı bulduğumuzda ve eksiksiz bir hafta sonu geçirdiğimizde daha iyi puanlar almaya başlayabiliriz. Ne olacağını asla bilemezsiniz ama umarım yakında galibiyete ulaşırız." dedi.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala da Rovanpera'nın kendini yeniden bulduğuna inanıyor.

Autosport'a konuşan Latvala, "Sezonun başlangıcı onun için biraz zor oldu ama bunu tamamen anlıyorum."

"Her sezon farklıdır, ayrıca şampiyonluğu kazandığınızda başarı açlığınız azalabilir -bazı sürücüler çok sonra motive olabiliyor."  

"Hatasız bir ralli geçirdi, belki biraz kıvılcım eksikti ancak onu da [Hırvatistan'da] yeniden buldu." dedi. 

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