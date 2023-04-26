FIA: "Gerekirse WRC'de güvenliği arttıracağız"

33 yaşındaki fabrika Hyundai WRC sürücüsü, iki hafta önce Hırvatistan Rallisi hazırlıkları sırasında meydana gelen bir test kazasında hayatını kaybetti.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul geçen hafta kazanın ayrıntılarını açıklarken, i20 N'nin içine bir çit direğinin girdiğini açıkladı. Takım, olayla ilgili tam bir soruşturma yürütmek için FIA ile birlikte çalışıyor.

FIA ralli direktörü Andrew Wheatley, soruşturmanın başlamasından bu yana 'çok fazla bilgi' aldıklarını ve WRC'nin yönetim organının ileriye dönük olarak güvenliği artırmak için her şeyi değerlendirdiğini söyledi.

Wheatley, Hırvatistan'da medyaya yaptığı açıklamada, "Devam eden bir soruşturma var."

"İleride atılacak herhangi bir adım olup olmadığını söyleyebilecek durumda değiliz. Sizi temin ederim ki FIA'da nasıl ilerleyeceğimizi anlamak için her şeyi araştıran özel bir ekip var."

"Craig'in kazasıyla ilgili ayrıntılar çok özel ve bunun basit bir çözümü olduğundan emin değilim."

"Elimizde çok fazla bilgi var ancak sonuçları paylaşamayız. Craig'i geri getiremeyiz ama her türlü önlemi aldığımızdan emin olmaya çalışabiliriz." dedi.

Breen'in kazasının nispeten düşük bir hızda meydana geldiği doğrulanmış olsa da Wheatley, FIA'nın araçların ilerlemesi ve gelişimi göz önüne alındığında güvenliğin tehlikeye atılmamasını sağlamak için genel olarak Rally1 araçlarının hızını gözden geçirdiğini söylüyor.

Geçtiğimiz sezon WRC, hibrit takviyesi devreye girdiğinde 500 beygir gücü üretebilen araçlar ortaya çıkaran yepyeni Rally1 hibrit düzenlemelerini kabul etti.

Hibrid teknolojisinin kullanılmaya başlanmasının yanı sıra, araçlar çok daha sağlam bir uzay kafes şasiye ve halihazırda kapsamlı bir şekilde test edilmiş olan güvenlik hücresine sahip.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Wheatley, "Kesinlikle ve hız sürekli göz önünde bulundurulan bir konu çünkü durumun gerçekliği her yıl hızın artmasına neden oluyor."

"Bu planlanmış bir şey değil ancak aracın her parçasını daha hızlı hale getiren yetenekli mühendislerle dolu bir servis parkına sahibiz ve FIA'nın rolü, güvenlik, teknik veya spor alanında hız ile güvenlik arasında dengeyi sağlamak için hangi noktaya geldiğimizi belirliyor."

"Hepimiz çok zor bir hafta geçirdik çünkü Craig'i kaybettik ve sporun zirvesindeki sürücüleri kaybetmemiz çok nadirdir."

"Sürücülerle konuştuğumda şu anda sahip oldukları araçları sevdiklerini, kullanmanın heyecan verici olduğunu ve kimsenin bunun yeterli olduğunu söylemek istemediğini söylüyorlar. Sürekli devam eden bir sürecin parçası olarak nerede olduğumuzu değerlendiriyoruz." dedi.

Wheatley ayrıca özel etkinlik öncesi testlerdeki güvenlik standartlarının da organizasyon içinde tartışıldığını doğruladı.

"Bence gerçek şu ki, testleri iyi bir şekilde kontrol ediyoruz ve [takımların] kullanabilecekleri sınırlı sayıda gün var. Bu günleri planlamak için organizatörlere ve FIA'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor."

"Yürürlükte olan bir dizi test güvenliği yönergesi var ancak özel testler için güvenlik seviyesi, yıllar öncesindeki WRC etkinliğinde sahip olduğumuzla aynı değil."

"Bu trajik kazadan çıkardığımız ders, %10'luk olasılığı %8 ya da %6'ya düşürmek için neler yapılabileceğini anlamamız gerektiği. Öğrenmeyi asla bırakmayacağımızı düşünüyorum ve umarım bu deneyim ve bilgileri ne gibi küçük değişiklikler yapabileceğimizi anlamak için kullanabiliriz."