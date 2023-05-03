Thul: "Gelecek planlarımız için üç otomobil üreticisi seçeneğimiz var"

WRC daha önce en üst seviyede dört üretici takımın olmasının şampiyonanın ilerlemesi için ideal olduğunu belirtmişti.

Citroen'in 2019 sonundaki çıkışından bu yana şampiyona, en azından 2024 sonuna kadar taahhütte bulunan Toyota, Hyundai ve yarı-iş M-Sport Ford'dan oluşan üç takımla faaliyet gösteriyor.

Geçen yıl yeni Rally1 hibrid düzenlemelerinin uygulamaya konulmasıyla gride yeni bir markanın eklenmesi amaçlanmıştı ancak 2024'e kadar devam etmesi beklenen mevcut kural seti şu ana kadar bu hedefte başarılı olamadı.

FIA ve WRC, 2025'ten itibaren geçerli olacak bir sonraki düzenlemeleri ve 2027 ve sonrasına ilişkin planlarını belirlerken son aylarda dünyanın dört bir yanından otomobil üreticileriyle görüştü.

Geçen yıl bildirildiği üzere, Skoda, Alpine ve Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot ve Vauxhall markalarının sahibi olan Stellantis Group, gelecekte düzenlemelerin değişmesi halinde WRC'ye katılmak istediklerini beyan etti.

WRC'nin kıdemli sportif direktörü Peter Thul, adı açıklanmayan üç potansiyel hedefin belirlendiğini ve gelecekteki düzenlemeler tasarlanırken görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Thul, "Bunun üzerinde çalışıyoruz. Andrew [FIA ralli direktörü] ile birlikte rekabete yakın olan herkesle görüşüyoruz."

"Şu anda görüşmeye devam etmek için iki, belki de üç [üretici] seçeneğimiz var. Çok hassas bir konu olduğu için bir kesinleşene kadar bunun konuşmayacağız ama dört üreticiye sahip olmak mükemmel olurdu."

"Tüm markalar WRC'ye katılabilir ama kime ve nasıl yaklaşacağımıza dair bir stratejimiz var. Bunu FIA ile birlikte yapıyoruz. Biz düzenlemelerle ilgili bazı önerilerde bulunabiliriz ama kararı onlar verecek."

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Bu görüşmelerin başarılı olabilmesi için net bir yönetmelik ve WRC için uzun vadeli bir gelecek planlaması gerekiyor.

Thul, "Düzenlemeleri çok hızlı bir şekilde belirlememiz gerekiyor ancak FIA üreticilere düzgün bir şekilde danışmadan bir şeye karar veremez ve bu devam eden bir süreç."

"Bildiğiniz gibi otomobil endüstrisi yön değiştiriyor; bu mevcut formatı ve teknolojiyi korumak istiyorsak tamamen elektrikli ralli bir seçenek değil."

"Mevcut [Rally1] yönetmeliğinin iyi yanı, aracın %75'inin korunabilmesi ve dolayısıyla geriye sadece hangi aktarma organı kombinasyonunun kalacağı sorusunun kalması."

"Gelecek için sürdürülebilir yakıtın ve hatta e-yakıtın iyi bir seçenek olduğuna inanıyoruz. Mevcut araçlar için ve saf elektrikle çalışmaya geçemeyecek pazarlar için de önemli bir seçenek."

FIA ralli direktörü Andrew Wheatley WRC'nin orta ve uzun vadeli gelecek planlarının sonuçlandırılmasının öncelik olduğunu ve sürecin bir sonuca doğru ilerlediğini söyledi.

WRC'nin 2025 düzenlemelerinin mevcut kural setinin bir evrimi olması beklendiği uzun zamandır biliniyor. Otomobiller büyük ölçüde aynı kalacak olsa da hibrid sistemin kullanımında bazı değişiklikler yapılabilir.

Wheatley, "Süreç devam ediyor. Bu tartışma kesinlikle herkesin gündeminin en üst sıralarında yer alıyor ve sürekli olan bir tartışma konusu."

"Otomotivin tümünde şu soru var: Gelecek nedir? Yürüdüğümüz yol dikkatli olmalı ve düşünülmelidir."

"Duyuruyu birkaç hafta ileri ya da geri almanın 2028'e geldiğimizde bir fark yaratacağını sanmıyorum. Bence nasıl ilerleyeceğimize dair net bir görüşe sahip olmalıyız. Henüz o noktada değiliz ama bence oldukça yakınız."

"Üreticilerle ilgili zorlukların karmaşık olduğunu düşünüyorum. Bu kolay değil ama kesinlikle dört hedef için çalışıyoruz."

"Bence 2025 ve 2026 çok daha basit bir tartışma çünkü temelde bir homologasyon döngüsündeyiz, dolayısıyla değişim istiyorsak önemli adımlar atmamız gerekecek ve gerçek şu ki kimse önemli değişiklikler yapmak istemiyor."

"Temelde araçlar aynı görünecek ve aynı sesi çıkaracak ancak hibrit ve İYM (içten yanmalı motor) arasındaki dengede bazı değişiklikler olabilir. Henüz son halini almadı ama 2027 ve 2028 daha zorlu olacak."