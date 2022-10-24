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Resmi: Tanak, sezon sonunda Hyundai'den ayrılıyor

2019 WRC şampiyonu Ott Tanak, kontratını erkenden sonlandırmaya karar vermesinin ardından sezon sonunda Hyundai'den ayrılacağını açıkladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Resmi: Tanak, sezon sonunda Hyundai'den ayrılıyor
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Normalde takımla 2023 sonuna kadar sözleşmesi bulunan Tanak'ın geleceği buna rağmen son birkaç aydır belirsizliğini koruyordu.

Bu ayın başlarına doğru verdiği bir demeçte gelecek sezonu kişisel sebeplerden ötürü boş geçebileceğini belirten Tanak için bardağı taşıran son damla ise İspanya Rallisi'nde yaşadığı hibrit arızası olmuş gibi duruyor.

2019 sezonunun ardından şampiyonluğa ulaştığı Toyota'yı bırakan ve Hyundai ile anlaşan Tanak için son üç sene pek de iyi geçmedi. Üçü bu yıl olmak üzere sadece beş galibiyete ulaşabilen Estonyalı sürücü, şampiyonluk mücadelesinin ise yakınından bile geçemedi.

Bu sezon ise kendisi için özellikle sinir bozucuydu ve özellikle sezonun ilk rallilerinde yaşadığı dayanıklılık sorunlarının ardından takım yönetimini birçok kez açık açık eleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tanak, "Bu kişisel bir karar, dikkatli bir şekilde bekleyerek ve takıma karşı saygımı koruyarak aldığım bir karar."

"Ancak kariyerimde farklı bir maceraya atılmam gereken bir dönemine girdiğimi de hissediyorum."

"Son üç sezondur [Hyundai ile] iyi bir ortaklık kurduk ve başardığımız her şeyden ötürü gururluyum."

"Bazı zor anların üstesinden gelmek için birlikte çok çalıştık ve bu sezon birçok kez doğru yolda ilerlediğimizi gösterdik. Özellikle sezonun ikinci bölümünde işler yolunda gittiğimizde neler yapabileceğimizi herkes gördü -ancak benim yeni bir şeyler yapma zamanı geldi."

"Ekibe anlayışı için teşekkür ediyor ve herkese başarılar diliyorum."

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Red Bull Content Pool

Hyundai yardımcı takım patronu Julien Moncet, Tanak'ın gidişini kabullenmekle birlikte hayal kırıklığını da gizlemiyor.

Moncet, "Ott'un takımdan ayrılması hayal kırıklığı yarattı, ancak bu kabul etmemiz ve saygı duymamız gereken bir karar."

"Üç sezon boyunca birlikte elde ettiğimiz zaferlerle ilk elden deneyimleme şansına sahip olduğumuz üzere kendisi hiç şüphesiz ki dünyanın en iyi pilotlarından biri."

"Biraz inişli çıkışlı bir dönem oldu. Birlikte ilk sezonumuz pandemiden etkilendi; bu yıl ise kesinlikle zorlayıcı olan yeni bir dizi hibrit düzenlemeyle karşı karşıya kaldık."

"Ott, kendisini ve ekibi aracı geliştirmeye ve yeniden kazanmaya zorlamaya çalıştı, gerçek bir liderlik örneği sergiledi. Biz de son zamanlarda olumlu bir ivme yakaladık."

"Onu özleyeceğiz ama bu aynı zamanda yeniden toparlanmamız ve bir araya gelebilmemiz için bir fırsat."

"2023 kadromuz üzerinde zaten ciddi bir şekilde düşünüyorduk, dolayısıyla bu karar istediğimiz bir karar olmasa da gelecek sezona hazırlanırken bize farklı olanaklar sunuyor."

"Ott ve Martin'e gelecekleri için en iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Hyundai'nin 2023 kadrosu için birkaç sürücüyü düşündüğü ve eski Hyundai ve Volkswagen WRC sürücüsü Andreas Mikkelsen'in favoriler arasında olduğu düşünülüyor. Eski Citroen sürücüsü Kris Meeke de listede yer alan isimlerden biri.

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team

Ott Tanak, Hyundai World Rally Team

Photo by: McKlein / Motorsport Images

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