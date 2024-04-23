Neuville: "Son günkü hataya rağmen Hırvatistan Rallisi bir 'felaket' değil"
Thierry Neuville, Hırvatistan Rallisi zafer umutlarının bir kazayla sona ermesinin ardından yaşadığı hayal kırıklığını dile getirse de bunu bir "felaket" olarak görmediğini anlattı.
Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images
Elfyn Evans ile galibiyet için çekişen Hyundai sürücüsü, o ana kadarki 16 etabın dokuzunu kazanarak son güne 4.9 saniye önde girdi.
Ancak, hem Neuville hem de Evans Pazar sabahı 18. etapta sorun yaşadı ve bu da ikilinin zafer umutlarının sona ermesine neden oldu.
Neuville, toplamda 23.3 saniye kaybederken i20N'nin arka kanadında önemli bir hasar oluştu ve bu da onu kalan iki etapta mücadele edemez hale getirdi.
Neuville, belki de en iyi zaferlerinden birini elde etme fırsatını kaçırdığı için hayal kırıklığına uğramış olsa da, şampiyona liderliğini koruduğu için mutluydu.
Belçikalı sürücü, Autosport'a verdiği demeçte, "Kesinlikle bir hayal kırıklığı var ama Cuma ve Cumartesi günkü harika sürüşümüzün ardından dün 18 puanla iyi şekilde ödüllendirildik."
"Bunlar önemli puanlardı ve fark yarattılar."
"Bugün çok fazla puan alamamamıza rağmen yine de en iyi üçüncü performansa sahiptik ve Evans ile eşittik. Ott'a da [Tanak] sadece bir puan kaybettik. Bunun bir felaket olduğunu söyleyemeyiz."
Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1
Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport
"Kaza yaptığımız etap gerçekten zordu ama olan oldu. Bundan kaçınmak için elimden geleni yaptım ama çok geç kaldık. Hemen frene bastım ama viraj çok dardı ve yapabileceğim hiçbir şey yoktu."
"Araç arka kanat olmadan sürülemez durumdaydı, bunu beklemiyordum. Son etapta hızlı sürüyordum fakat 30 saniye kaybettim."
Her ne kadar şampiyonada lider olmaktan mutlu olsa da Neuville, önümüzdeki ayların zor geçeceğini düşünüyor.
"Lider olduğum için ve en azından avantajımızı koruduğum için mutluyum çünkü Portekiz'den itibaren arka arkaya birkaç rallinin bizim için zor geçeceği sır değil."
"Eğer yağmur ya da farklı koşullar olmazsa, Cuma ve Cumartesi günü çok fazla puan almamız zor olacak ama Pazar günü daha iyi bir yol pozisyonuyla durum iyileşebilir."
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