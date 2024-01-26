Tanak: "Zaman kaybına rağmen stratejimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz"

Hyundai sürücüsü Cuma sabahı etabını, üçüncü etapta 41.9 saniye kaybederek ralli lideri Toyota pilotu Elfyn Evans'ın bir dakikadan fazla gerisinde dördüncü sırada tamamladı.

Tanak, i20 N aracıyla bir buz tabakası sebebiyle zaman kaybetti. Takım arkadaşı Thierry Neuville, Toyota'dan Takamoto Katsuta ve M-Sport'tan Gregoire Munster'ın da aynı buz tabakasında zaman kaybetti.

Zaman kaybına rağmen Tanak, WRC'nin bu hafta sonu ilk kez uygulanacak olan yeni puan yapısı nedeniyle stratejisini değiştirmeyi planlamadığını söyledi.

Cumartesi gecesi klasmanına göre verilen puanlara ek olarak, artık Pazar günü için ayrı bir puan dağılımı mevcut. Bir ekip, Güç Etabı'nda en hızlı zamanı kaydederek en fazla 12 puan kazanabilir.

Motorsport.com tarafından stratejisini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Tanak, şunları söyledi: "Hayır, yine de devam edeceğiz. Aracı daha iyi bir şekle sokmak için hâlâ öğrenmemiz gereken çok şey var. Bakalım daha ne kadar fazlasını yapabileceğiz?"

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1

"Açıkçası buz parçasının orada olduğunu biliyordum ama dikkatli davranmadım, biraz fazla hızlıydım."

Tanak, Hyundai'nin kendisinin ve takım arkadaşlarının dün gece mücadele ettiği gaz pedalı sorunlarını çözdüğünü doğruladı. Ayrıca, M-Sport'ta geçirdiği bir yılın ardından markayla rekabetçi dönüşünde yükseltilmiş i20 N'de nispeten rahat hissettiğini açıkladı.

"Bu sabah araç sorunsuz çalışıyordu."

"Aslında oldukça rahat olduğumu ve performansımın %80'ini gösterdiğimi söyleyebilirim. Oldukça iyi ilerliyoruz."

"Ancak son adım için biraz daha fazla sürüş yapmam gerekiyor."