Hyundai, İsveç'te Tanak'a daha uygun WRC aracı sağlayacak

Tanak ve takım arkadaşları Thierry Neuville ve Andreas Mikkelsen, geçtiğimiz Perşembe günü Monte Carlo Rallisi'nin ilk iki etabında i20 N'lerinde gaz kelebeği eşleme sorunu yaşadı.

Neuville ve Mikkelsen için sorun hızla giderilirken, Tanak rallinin geri kalanı boyunca i20 N'sindeki anti-lag sistemiyle mücadele etmeye devam etti.

Tanak yine de i20 N'i eve dördüncü olarak getirmeyi başardı ancak kazanan Neuville'in 1:59.8 saniye gerisinde kaldı.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, takımının Monte Carlo'da yaşadığı motor dramalarından endişe duyduğunu kabul etti, ancak aynı zamanda Tanak'ın sürüş tarzının 2019 Dünya Şampiyonu'nun i20 N'e uyum sağlamada yaşadığı zorluklara katkıda bulunduğuna inandığını söyledi.

Abiteboul, takımın 15-18 Şubat tarihleri arasında İsveç'te yapılacak şampiyonanın bir sonraki turunda Tanak'ın tarzına daha uygun bir araç sunmak için çalışacağını söyledi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Abiteboul, "Motor sorunları beni elbette endişelendiriyor çünkü bu durum doğrulama sürecimizi geliştirmemiz gerektiği anlamına geliyor çünkü şampiyonanın bu seviyesinde böyle bir şey olmamalı."

Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images Ott Tänak, Hyundai Dünya Ralli Takımı

"Bu konuda bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Thierry ve Andreas için yeterli olan ancak bazı nedenlerden dolayı Ott için yeterince iyi olmayan önceki bir yazılım veya haritalama stratejisine geri dönme kabiliyetimiz var."

"Bunu özellikle onun için nasıl geliştirebileceğimizi görmemiz gerekiyor çünkü Thierry herkes için aynı olan ilk gün dışında bu konuda şikayet etmedi. İsveç'te Ott için daha iyi bir şeyler yapacağımızdan emin olacağız. Bizimle geri döndüğü ilk rallide performansı hâlâ güçlüydü."

"Bence bu onun sürüş tarzı ve bizim anti-lag sistemi stratejimizin bir kombinasyonu. Bence onun için özel olarak tasarlanmış bir kalibrasyona ihtiyacımız var." dedi.

Tanak, M-Sport-Ford adına yarıştığı geçen yılki kar rallisini kazanarak İsveç'e gidecek. Estonyalı sürücü bu yılki yarışa üçüncü sırada başlayacak.