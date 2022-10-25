Ogier, İspanya Rallisi'nin herhangi bir şeyi kanıtladığını düşünmüyor

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İspanya'da yer yer dominant bir performans ortaya koyan Ogier, sezonun ilk zaferine ulaşarak 2021 Monza Rallisi'nden bu yana süren galibiyet hasretine son verdi.

Ogier sekiz etap galibiyetine ulaştığı ralliyi ikinci sıradaki Thierry Neuville'in 16.4, yeni dünya şampiyonu Rovanpera'nın ise 34.5 saniye önünde tamamlayarak kendisinden görmeye alıştığımız tarzda bir zafer elde etti.

Bu sezon yarı zamanlı olarak mücadele etmeyi tercih etmesine rağmen her fırsatta rekabetçi olan Fransız sürücü, Toyota'nın da üreticiler şampiyonu olmasına büyük katkı sağladı.

Eşit şartlarda Rovanpera'yı yenerek bir şeyler kanıtlayıp kanıtlamadığı sorulan Ogier, "Hayır, kanıtlayacak bir şey yok."

"Bence Kalle bu yılın şampiyonu olmayı hak ediyor ve bu konuda söylenecek bir şey yok."

"Elbette parkura çıkmak ve hala hızlı olduğumuzu gösterebilmek güzel, bununla gurur duyuyorum."

"Kalle, Thierry veya Ott'a [Tanak] karşı rekabet etmekten keyif alıyorum. Bu hafta sonu çok yoğundu ve kazanmak için zorlamamız gerekti, bu şekilde galibiyete ulaşmaın tadı daha güzel oluyor."

Sebastien Ogier, Benjamin Veillas, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

"Elbette [kazanmak] her zaman güzeldir, açıkçası biraz zaman geçti ama bu yıl sadece beş ralliye çıktığım unutulmamalı. Genel olarak şanssızdık ancak sonunda her şeyin bizim lehimize gittiği bir hafta sonu geçirdik."

"Mükemmel bir hafta sonuydu, araç harikaydı ve etaplardan keyif aldım. Toyota'nın takımlar şampiyonluğunu garantilemesi de çok güzel. Takımdaki herkes yıl boyunca harika bir iş çıkardı ve bunu fazlasıyla hak ettiler."

55. zaferine ulaşan Ogier böylece 2013'ten bu yana devam eden "her sezon en az bir ralli kazanma" rekorunu da 10 sezona kadar çıkarttı.

Bu başarıya ulaşan Ogier dışında sadece üç sürücü var: dokuz kez dünya şampiyonu, Sebastien Loeb, 1995 dünya şampiyonu Colin McRae ve Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala.

Bu istatistik hakkında konuşan Ogier, "Bunu duymak güzel."

"İstatistikleri okumak her zaman keyifli, tabii ki bunun için yarışmıyorum. Benim için en önemli şey yaptığım işten hala keyif alıyor olmam, bazı rallilerde de etrafımda harika bir ekiple hala rekabetçi olma fırsatım var. Bundan maksimum keyif alıyorum." dedi.