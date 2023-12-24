Abiteboul: "2024'te Hyundai'de Neuville ve Tanak arasında eşitlik olacak"

Hyundai, 2019 Dünya Şampiyonu Tanak'ın Alzenau ile ikinci bir dönem için M-Sport'tan takıma katılmasıyla gelecek yıl için kadrosunu güçlendirdi. Estonyalı pilot, Neuville ile yeniden bir araya gelerek Koreli markanın Dünya Şampiyonluğu için mücadele edebilecek iki lider sürücüye sahip olmasını sağlayacak.

Abiteboul, 2023 sezonunun başında Neuville'in Hyundai'nin bir numaralı pilotu ve şampiyonluk adayı olduğunu açıkça belirtmişti.

Gelecek ay Monte Carlo'da düzenlenecek yarış öncesinde Autosport'a konuşan Abiteboul, takımın sezona tanımlanmış bir numaralı pilotla başlamayacağını açıkladı.

Renault'nun eski Formula 1 patronu ayrıca her iki sürücünün de, sezon içinde takım emirlerinin uygulanmasına ilişkin durumun gözden geçirileceğinin farkında olduklarını açıkladı.

Abiteboul, "Sezon başladığında her iki sürücü için de mutlak parça, bilgi, fırsat ve sözleşme hakları ve ayrıcalık eşitliği olacak. Ayrıca üç numaralı aracın destek için burada olması için net bir misyon olacak."

"Ayrıntılara girmeyeceğim ama sezon boyunca durumu gözden geçireceğimiz ve muhtemelen iç davranış kurallarımızı değiştireceğimiz bir dönüm noktası belirledik. Sürücüler de bunun farkında." dedi.

Neuville ve Tanak birlikte geçirdikleri ilk dönemde, özellikle de 2022'de zaman zaman gergin bir ilişki yaşadılar. Abiteboul geçmişin tamamen farkında ve gelecek yıl ikili arasında gerginlik yaşanmasını bekliyor ancak iki şampiyonluk adayına sahip olmanın takım için son derece faydalı olacağına inanıyor.

Fotoğraf tarafından: Red Bull İçerik Havuzu Podyum: Birinci Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1, ikinci Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1, üçüncü Takamoto Katsuta, Aaron Johnston, Toyota Gazoo Racing WRT NG Toyota GR Yaris Rally1

Abiteboul, "Bunun iyi bir sorun olduğunu düşünmek istiyorum. Bir sürücünün [diğer takımlardan] iki sürücüye karşı mücadele etmesindense, iki sürücünün bir sürücüye karşı mücadele etmesini ve bunun sonuçlarına katlanmayı tercih ederim."

"Bu yıl pek çok kez Kalle [Rovanpera], [Sebastien] Ogier ve [Elfyn] Evans ile karşı karşıya geldik ve zaman zaman çok zorlandık. Thierry için zor bir iş ve zor bir görevdi."

"2024 de zor olacak çünkü takım içi rekabet devam edecek. Ama aynı zamanda bir sürücünün yalnız olmadığını ve tüm takımın yükünü omuzlarında taşımadığını bilmesinin biraz rahatlatıcı olduğunu düşünüyorum."

"Bu yıl pek çok kez Thierry'nin üzerinde neredeyse çok fazla baskı olduğunu hissettim ve hata yaptığında bunun nedeninin yalnızlıktan kaynaklandığını gördük."

"Çatışma olacak, gerginlik olacak ve ben [bunu çözmek için] şu anda yapabileceğim her şeyi yapıyorum. Stratejimizi tartışmak için Monte Carlo'yu ya da sezonun ilerleyen zamanları beklemiyorum. Bunun bir kısmının aksiyon ve baskı dışında ele alınarak kolaylaştırılabileceğini düşünüyorum. Genel olarak, gelecek yıl daha donanımlı olacağımızı düşünüyorum."

Hyundai, 25-28 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da düzenlenecek sezon açılışı öncesinde 2024 i20 N WRC aracını yeni yılda tanıtacak.