İspanya Rallisi: Ogier kazandı, Toyota üreticiler şampiyonu oldu

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Cumartesi gününü ciddi avantajla kapatan Ogier ve yardımcı sürücüsü Benjamin Veillas, son gün farkın biraz kapanmasına izin verse de liderliği kaptırmadı ve İspanya'dan en yakın rakibi Thierry Neuville'in 16.4 saniye önünde galibiyetle ayrıldı.

Rallinin ilk gününden bu yana iyi bir tempo tutturan ve 3. etapta liderliğe oturan Ogier, 5. etaptan sonra liderliği kimseye kaptırmadan ilerledi ve Cumartesi üç etap kazanarak Pazar günü öncesi farkı 20.7 saniyeye kadar çıkarttı.

Pazar sabahı galibiyet için son bir kurşunu olduğunu bilen Neuville gaza basarak günün ilk etabını kazanmayı başardı, ancak Ogier sonraki etapta cevap vererek rallinin yedinci etap galibiyetini elde ederek zaferi garantiledi.

Toyota için mümkün olan her puanı almaya çalışan Fransız sürücü, Güç Etabı'ndan da galibiyetle ayrılarak hanesine ekstra beş puan yazdırdı.

Sezonun ilk galibiyetine ulaşan Ogier böylece sekizinci şampiyonluğunu ilan ettiği 2021 Monza Rallisi'nden beri, yani 11 aydır süren galibiyet hasretini de sonlandırmış oldu.

Podyumun son basamağında ise Cuma günü ilk iki etabı kazanarak liderliğe oturan ancak Cuma günü ikinciliğe, Cumartesi ciddi tempo kaybetmesinin ardından ise üçüncülüğe düşen Rovanpera yer aldı.

Yeni şampiyon, 14. etapta bir teknik arıza yaşamasının ve 17. etapta lastik patlatmasının ardından zafer şansını tamamen kaybetti ve 34.5 saniye geride üçüncü oldu.

Kendisi için iyi haber ise, çifte podyumun Toyota'ya arka arkaya ikinci, tarihinin altıncı üreticiler şampiyonluğunu getirmesiydi! Toyota böylece spora dönmesinin ardından altı senede üçüncü kez üreticiler şampiyonluğuna ulaştı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Cuma günü hibrit sorunlarıyla boğuşan Tanak geri dönmeye çalışsa da ilk üç sıradakilerin temposundan uzak kaldı ve 44 saniye geride dördüncü oldu. Kendi evindeki ralliden Cumartesi ve Pazar günü elde ettiği iki domine etap galibiyeti ile ayrılan Dani Sordo ise beşinciydi.

Altıncı sırada Cuma lastik patlatmasının ardından gerileyen ve tüm ralli boyunca Hyundai sürücüsünü takip etmesine rağmen 17. etapta bir rögar kapağına çarparak yine lastik patlatan Elfyn Evans yer aldı. Yedinci sırada Takamoto Katsuta, sekizinci sırada ise son iki ralliyi kaçırmasının ardından güçlü bir geri dönüş gerçekleştiren Adrien Fourmaux yer aldı.

Fourmaux 17. etapta bir bariyere hafifçe sürttü ancak yola devam ederek İspanya'dan en iyi M-Sport sürücüsü olarak ayrıldı.

Dokuzuncu sırada ise normalde yedinci sırada giden ancak 17. etapta lastik patlatan Craig Breen yer aldı. İlk onu tamamlayan isim ise şanssız bir ralli geçiren Pierre-Louis Loubet oldu.

Ralli, lastik patlatan isimleri saymazsak fazla bir olay olmadan tamamlandı. En büyük olay, Gus Greensmith'in 11. etaptaki kazasıydı, bu kaza sonrası etap iptal edildi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images