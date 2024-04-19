Hırvatistan Rallisi: Neuville ve Evans ilk günün sonunda liderliği paylaştı

Hyundai'den Neuville ve Toyota'dan Evans, Hıırvatistan'da cuma gününü toplam aynı dereceyi yaparak tamamladı.

Sabah ilk dört etap geçildikten sonra liderliği elinde bulunduran Neuville, günün altıncı etabında lastik patlattı ve elde ettiği avantajı Evans'a karşı kaybetti.

Altıncı etabın sonunda Evans, Neuville'e 0.1 saniye kadar yaklaştı. Günün son etabında ise, ikili toplanda aynı zamanı elde etti.

Sebastien Ogier, günün son etabını kazanarak zafer mücadelesine dahil oldu ve lider ikilinin 6.6 saniye yakınına kadar geldi.

Ralliye yavaş bir başlangıç yaptıktan sonra sürekli gelişme kaydeden Hyundai sürücüsü Ott Tanak 41.1 saniye geride dördüncü sırada yer alırken, M-Sport sürücüsü Adrien Fourmaux ilk beşi tamamladı [+52.7 saniye].

Toyota'dan Takamoto Katsuta [+1:37.8 saniye], Hyundai'den Andreas Mikkelsen [+2:37.8 saniye] ve M-Sport'tan Gregoire Munster [+3:07.3 saniye] geride Rally1 klasmanın ilk sekizi oluşturdular.

Beşinci etabın [Platak, 16.63km] başlangıcında hafif kar yağmaya başlamasıyla öğleden sonra hava durumu ekipleri ters köşeye yatırdı.

Özellikle Rally1 ekipleri için her geçişte daha da ıslak hale gelen koşullarla ilk zorlanan Neuville oldu. Hyundai pilotu, sürpriz hava değişikliğinin etabı "tehlikeli" hale getirmesine rağmen dördüncü etap galibiyetini elde etmek için yeterince iyi olduğunu söyledi.

Neuville, "Dürüst olmak gerekirse çok tehlikeli çünkü yol notu ekibinden artık bilgi alamıyoruz ve gittiğimiz hızda pek çok sürpriz karşımıza çıkıyor."

"Hislerinize güvenmeli ve gözlerinizi dört açmalısınız. Kimse bize orada kar yağacağını söylemedi." dedi.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Evans, Neuville'den 1.5 saniye daha yavaş olarak etabı tamamladı ve lider ile fark 10.1 saniyeye çıktı.

Etaba altıncı sırada başlayan Ogier en ıslak zemin koşullarla karşılaşmasına rağmen Neuville'den sadece 5.4 saniye daha geldi ve üçüncü en hızlı zamanı elde etti.

Fourmaux, Tanak'ın 0.4 saniye önünde etabı tamamladı ve genel klasmanda farkı 3.9 saniyeye indirmeyi başardı.

Tanak'ın i20 N'si ile sabah etaplarında yaşadığı sıkıntılar öğleden sonra da devam etti. Hyundai sürücüsü arka lastiklerinde bir sorun olduğunu bildirdi.

Tanak, "Çok fazla kar yağdı ve arka lastikle ilgili bazı sorunlar yaşadım. Bazı ayar değişiklikleri gerekli. Bence şu anda lastiklerin pek bir önemi yok." dedi.

Mikkelsen, Katsuta ve Munster ilk sekizi tamamlarken, tüm Rally1 ekipleri etabı kazasız atlattı.

Günün en dramatik etabı olduğu kanıtlanan altıncı etabında [Ravna Gora - Skrad, 10.13km] zemin kuruydu.

Neuville, bir yol ayrımından sonra bir kayaya çarparak sağ ön lastiğini patlattı ve en yakın rakibi Evans'a 10 saniye zaman kaybetti.

Neuville, "Yolda bir taş vardı, kaçmaya çalıştım ama çok yaklaşmıştım ve hemen lastiği patlattı." dedi.

Evans, etabı Ogier'in 1.1 saniye önünde lider tamamladı.

Tanak, Evans'tan 2.0 saniye yavaş olarak etabı üçüncü tamamladı. Hyundai sürücüsü Fourmaux'dan 3.8 saniye daha hızlı etabı tamamladı ve dördüncülük mücadelesinde Fransız'la arasındaki farkı 7.7 saniyeye çıkardı.

Ön taraftaki mücadele günün sondan bir önceki etabında Evans'ın Neuville'i geçmesiyle değişti.

Evans yedinci etabı [Jaskovo - Mali Modrus Potok, 9.48km] Neuville'den 1.7 saniye daha hızlı tamamlamayı başardı.

Neuville, "Daha hızlı gidebileceğimi biliyorum ama güvenmiyorum. Hata yapacağım, bu yüzden ağırdan almalıyım." dedi.

Ogier yedinci etabı 0.3 saniye farkla kazanarak Evans ve Neuville'e yaklaşırken, Fransız pilot genel klasmanda üçüncü sıradaki yerini korudu. Tanak da Fourmaux'yu geride bırakarak farkı arttırdı.

Günün son etabını Ogier kazandı. Fourmaux'dan yaptığı ayar değişikliklerinin meyvesini topladı ve etabı 9.2 saniye geride ikinci noktaladı.

Ogier, Neuville'den 9.4 saniye ve Evans'tan da 11 saniye daha hızlı etabı tamamlayarak zafer mücadelesine dahil oldu.