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WRC / Portekiz Rallisi Haberler

Ogier, Toyota ile Portekiz Rallisi'ne katılacak

Sebastien Ogier, planladığı üzere bu yılki ikinci rallisine Portekiz'de çıkacağını açıkladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Ogier, Toyota ile Portekiz Rallisi'ne katılacak
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Toyota, sekiz kez dünya şampiyonu Ogier'in 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Portekiz Rallisi'nde, üçüncü GR Yaris'in direksiyonuna geçeceğini resmi olarak doğruladı.

Ogier, bu yıl seride yarı zamanlı olarak yer alacağını açıklamıştı ve yeni WRC Rally1 hibrit döneminin ilk rallisi olan Monte Carlo'da zaten mücadele etti. Bu rallide M-Sport Ford sürücüsü Sebastien Loeb ile keyifli bir savaşa giren Ogier, yaşadığı şanssızlığın ardından ikinci oldu.

Ogier'in Portekiz Rallisi'ne katılacağı yönündeki haber, M-Sport'un Loeb'ün Portekiz Rallisi'nde yer alacağını açıklamasından kısa bir süre sonra gelmiş oldu. Böylelikle ikili, bir kez daha ön tarafta birbirleriyle savaş gibi görünüyor.

38 yaşındaki Ogier, bu yılın başlarında Portekiz Rallisi'ne katılmayı planladığını zaten söylemişti. Bu açıdan kararı pek de sürpriz olmadı.

Bu aynı zamanda WRC'nin 50. yılı olacağı için çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği bir hafta sonu da olacak.

Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında Richard Mille Racing ile yarışan Fransız sürücü, 2022 WRC sezonunda başka hangi rallilere katılacağını açıklamadı fakat beş rallide yer alacağı tahmin ediliyor.

Ogier, Portekiz Rallisi'ne katılmadan önce, 5-7 Mayıs'ta Spa-Francorchamps'ta yapılacak ikinci WEC yarışına da katılacak.

2022 WEC ve WRC takvimleri arasında iki çakışma bulunuyor. Bu sebeple Ogier'in Eylül ayında Yunanistan'da yapılacak Akropolis Rallisi'ne  ve Kasım'da Japonya'da yapılacak final ralline katılması mümkün değil.

Ogier pushed Loeb all the way on his last WRC appearance on January's Monte Carlo Rally

Ogier pushed Loeb all the way on his last WRC appearance on January's Monte Carlo Rally

Photo by: Red Bull Content Pool

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