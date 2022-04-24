Hırvatistan Rallisi: Heyecan dolu mücadeleyi Rovanpera kazandı, galibiyete ulaştı!

Haberi dinle

Cuma günü başlayan Hırvatistan Rallisi'ne damga vuran ve rakiplerinin hatalarından ya da yaşadığı sorunlardan çok iyi faydalanan Kalle Rovanpera, pazar gününe de rahat şekilde lider girmişti.

Fakat sabah yaptığı lastik seçimi, Rovanpera'yı ıslak 19. etapta dezavantajlı duruma düşürdü ve Ott Tanak'ın güçlü sürüşüyle liderlik Hyundai sürücüsüne geçti.

Kazananı belirleyecek olan final etabında gözler Tanak ve Rovanpera arasındaki mücadeledeydi. Rovanpera, bu etabı Tanak'ın 5.9 saniye önünde ilk sırada tamamladı ve 4.3 saniye farkla galibiyete uzandı.

Rovanpera böylelikle uzun süre lider götürdüğü rallide sürprize izin vermemiş oldu. Aynı zamanda Güç Etabı'nı da kazanarak hafta sonunu 30 puanla kapattı.

Bu, 21 yaşındaki sürücünün arka arkaya ikinci zaferi olurken, kariyerinin dördüncü galibiyetiydi.

Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Tanak inişler ve çıkışlar yaşadığı rallinin son iki gününde neredeyse kusursuz bir sürüş çıkardı. Son etaba da galibiyete ulaşabilecek konumda geldi. Fakat son etapta rakibinden yavaş kalınca, ralliyi ikinci sırada tamamladı.

Yine de bu, Tanak'ın bu yılki ilk podyumuydu ve aynı zamanda Güç Etabı'nı ikinci sırada tamamladığı için fazladan dört puan da aldı. Bu da onu şampiyona beşinciliğine çıkardı.

Podyumu tamamlayan isim, yaşadığı mekanik arıza ve aldığı cezalarla geriye düşen Thierry Neuville oldu. Belçikalı sürücü, son etapta az daha ralliye veda ediyordu. Aracının kontrolünü kaybederek etabın dışına çıkan Neuville, aracını sağ taraftaki bölüme çarptı ve Hyundai'si havalandı. Sonrasında duran Belçikalı sürücü, epey vakit kaybetti.

Buna rağmen Craig Breen ile açtığı fark sayesinde üçüncülüğünü korumayı sürdürdü ve ralliyi podyumda tamamlamış oldu.

M-Sport Ford için kabus gibi geçen rallide Craig Breen, dördüncü oldu ve ilk ona giren tek M-Sport Ford sürücüsü oldu. Breen de sorunsuz bir ralli geçirmedi fakat en azından dördüncü olarak hafta sonunu iyi puanlarla kapattı.

Breen aynı zamanda Güç Etabı'nı dördüncü sırada tamamladığı için iki puan daha aldı.

Craig Breen, Paul Nagle, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport

Rallinin şanssız ismi Elfyn Evans, Toyota ile ralliyi beşinci sırada tamamladı. İlk gün iki lastik patlatan Evans, daha sonra toparlanmaya çalışsa da, daha fazla problemle boğuştu ve galibiyet mücadelesinden uzak şekilde beşinci oldu. Ayrıca Güç Etabı'nı üçüncü bitirerek fazladan üç puan aldı.

Rally1 klasmanında ilk ona giren son isim Takamoto Katsuta'ydı. Japon sürücü de zorlu bir ralli geçirdi fakat en azından ilk altıya girecek kadar hızlıydı.

Öte yandan WRC2'de zafer Yohan Rossel'in olurken, Kajetan Kajetanowicz ikinci oldu.

Bu sonuçların ardından genel klasmanda Rovanpera'nın 76 puanla üstünlüğü bulunuyor. Neuville 47 puanla ikinci, Breen 30 puanla üçüncü ve Sebastien Loeb ile Tanak 27 puanla 4. ve 5. sıralardalar.

WRC'de sezonun bir sonraki rallisi 19 Mayıs'ta Portekiz'de gerçekleştirilecek.

Son etap galipleri:

17. etap: E. Lappi

18. etap: T. Neuville

19. etap: O. Tänak

20. etap: K. Rovanpera

Power Stage:

1. K. Rovanpera (5 puan)

2. O. Tanak (4 puan)

3. E. Evans (3 puan)

4. C. Breen (2 puan)

5. E. Lindholm (1 puan)

2022 WRC Hırvatistan Rallisi sonucu:

Yohan Rossel, Benjamin Boulloud, PH Sport Citroen C3 Rally2 Fotoğraf: McKlein / Motorsport Images