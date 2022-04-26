Neuville: "Podyumda olacağımdan hiç şüphem yoktu"

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Neuville, geçen hafta sonu gerçekleştirilen rallinin güç etabına girilirken net şekilde üçüncü sırada bulunuyordu. Bu etapta Belçikalı sürücü bir sol viraja yönelirken hata yaparak aracının arkasını kaydırdı ve sağ tarafta bulunan küçük bir hendeğe çarparak girmek zorunda kaldı. Çarpmanın gücü arabayı havaya kaldırdı ve araç neredeyse mükemmel bir takla attı.

Şans eseri araç tekerlekleri üzerine düştü ancak aracın ön kısmı hasar görürken, sağ ön ve sol arka lastiklerde de patlak meydana geldi.

Olaydan önce Neuville'in telsizi bozulmuştu, dolayısıyla etabı tamamlayabilmek için yardımcı pilotu Martijn Wydaeghe'nin el sinyallerine güvenmek zorundaydı.

İkili, dördüncü sırada bulunan M-Sport sürücüsü Craig Breen'e karşı 46.3 saniyelik bir farkla üçüncülüğü kurtarmayı başardı.

Neuville, kazadan sonra podyumu kaybedip kaybetmeyeceği sorulduğunda, "Dürüst olmak gerekirse hayır."

"Arabanın nereye gittiğini bilmiyordum. Orada bir hendek olduğunu biliyordum ve arabayı kurtarmaya çalıştım ama bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorsunuz."

"Takla mükemmel görünüyordu ama içeriden o kadar da güzel değildi, neyse ki sadece iki patlak lastikle kurtuldum. Aksi takdirde servise ulaşmak zor olurdu.”

Bu kaza, Neuville'in ralli boyunca yaşadığı çeşitli olaylardan sadece birisiydi. Neuville ve Wydaeghe, ralli boyunca toplam iki dakika zaman cezası aldılar.

4. etabın ardından Neuville, ralli galibi Kalle Rovanpera'nın 12,5 saniye gerisindeydi, ancak bir alternatör arızası, aracın servise gelmesi için 800 metre itilmesine, servise dört dakika geç gelmesine ve ekibin 40 saniye zaman cezası almasına sebep oldu.

Ekip sonrasında 4. etapta 80 kilometre hız sınırı olan bir bölgede 156 kilometre hız yapmasından ötürü bir dakika zaman cezası, 1.900 euro para cezası ve iki gün kamu hizmeti cezasına çarptırıldı. Cezanın ardından Neuville dördüncülüğe geriledi.

Hyundai, itiraz süresinin dolacağı Cumartesi gününe kadar itirazını tamamlamak ve cezayı temyize götürmek istiyor.

Neuville daha sonra 13. aşamada bir motor sorunu yaşadı bir kez daha servise gecikti. Neuville 10 saniye gecikmeden, 10 saniye de aracın serviste hibrit güç ile çalıştırılmamasından ötürü ceza aldı.

Hırvatistan Rallisi galibi ve şampiyona lideri Rovanpera'nın 29 puan gerisinde bulunan Neuville, "Zorlu, duygusal, inişli çıkışlı bir hafta sonuydu."

"Hafta sonu yaşadığımız birkaç aksiliğin ardından ana hedefimiz olan üçüncü sırayı yakalayabildik.. Güç Aşamasında olası üç puanı kaybetsek bile bu konumda olmaktan mutluyum. Bu hafta sonu yaptığımız tek hata buydu."

“Sorunlara rağmen asla pes etmedik. Çok mücadele ettik ve sonunda takım çifte podyumla ve üreticiler şampiyonası için güçlü puanlarla eve dönüyor." dedi.