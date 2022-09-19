Ogier, 2022 WRC sezonunun son iki rallisine de katılacak

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Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, ailesine daha fazla zaman ayırmak ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda neler yapabileceğini keşfetmek amacıyla bu yıl WRC'de tam zamanlı olarak yarışmayı bırakmıştı.

Ogier bundan ötürü bu sezon, Toyota'nın üçüncü GR Yaris'ini Esapekka Lappi ile paylaştı ve şimdiye kadar sadece üç ralliye katıldı.

Ogier daha önce en fazla dört ya da beş rallide yer alabileceğini belirtmişti ve 2022 WRC sezonundaki dördüncü yarışına ay sonunda Yeni Zelanda'da çıkacak. Bugün yapılan açıklamayla Fransız sürücü, İspanya (20-23 Ekim) ve Japonya'da (10-13 Kasım) yer alacağını doğruladı. Böylelikle sezonu altı ralli ile tamamlamış olacak.

Ogier sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklamada, "Bildiğiniz üzere Yeni Zelanda'da yarışacağım ve bunun için çok heyecanlıyım."

"Fakat şimdi, sezonun son iki yarışı olan İspanya ve Japonya Rallilerine katılacağımı doğrulayabilirim ve bu mücadele için çok heyecanlıyım." dedi.

Ogier'in İspanya Rallisi'ne katılacağını doğrulaması ve Dani Sordo'nun üçüncü Hyundai i20 N'i süreceğini açıklamasıyla, katılımcı listesi kesinleşmiş oldu.

Ogier bu yıl şimdiye kadar sadece Monte Carlo'da podyuma çıkabildi.

Bu açıklamaların ardından Ogier ile üçüncü Toyota'yı paylaşan Lappi için sezon bitmiş oldu. Fin sürücünün gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.

Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: McKlein / Motorsport Images