Ogier, 2022 WRC sezonunun son iki rallisine de katılacak
Sebastien Ogier, İspanya ve Japonya'da gerçekleştirilecek son iki rallide Toyota'nın direksiyonuna dönecek.
Sekiz kez dünya şampiyonu Ogier, ailesine daha fazla zaman ayırmak ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda neler yapabileceğini keşfetmek amacıyla bu yıl WRC'de tam zamanlı olarak yarışmayı bırakmıştı.
Ogier bundan ötürü bu sezon, Toyota'nın üçüncü GR Yaris'ini Esapekka Lappi ile paylaştı ve şimdiye kadar sadece üç ralliye katıldı.
Ogier daha önce en fazla dört ya da beş rallide yer alabileceğini belirtmişti ve 2022 WRC sezonundaki dördüncü yarışına ay sonunda Yeni Zelanda'da çıkacak. Bugün yapılan açıklamayla Fransız sürücü, İspanya (20-23 Ekim) ve Japonya'da (10-13 Kasım) yer alacağını doğruladı. Böylelikle sezonu altı ralli ile tamamlamış olacak.
Ogier sosyal medya üzerinden yaptığı kısa açıklamada, "Bildiğiniz üzere Yeni Zelanda'da yarışacağım ve bunun için çok heyecanlıyım."
"Fakat şimdi, sezonun son iki yarışı olan İspanya ve Japonya Rallilerine katılacağımı doğrulayabilirim ve bu mücadele için çok heyecanlıyım." dedi.
Ogier'in İspanya Rallisi'ne katılacağını doğrulaması ve Dani Sordo'nun üçüncü Hyundai i20 N'i süreceğini açıklamasıyla, katılımcı listesi kesinleşmiş oldu.
Ogier bu yıl şimdiye kadar sadece Monte Carlo'da podyuma çıkabildi.
Bu açıklamaların ardından Ogier ile üçüncü Toyota'yı paylaşan Lappi için sezon bitmiş oldu. Fin sürücünün gelecek yıl takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.
Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing WRT
Photo by: McKlein / Motorsport Images
Rovanpera: "Kariyerimin en kötü hafta sonlarından biriydi"
M-Sport, Fourmaux'u Yeni Zelanda Rallisi'nden çekti
Son Haberler
M-Sport, Fourmaux'u Yeni Zelanda Rallisi'nden çekti
M-Sport, Adrien Fourmaux'nun Yeni Zelanda Rallisi'nde yer almayacağını doğruladı.
Ogier, 2022 WRC sezonunun son iki rallisine de katılacak
Sebastien Ogier, İspanya ve Japonya'da gerçekleştirilecek son iki rallide Toyota'nın direksiyonuna dönecek.
Rovanpera: "Kariyerimin en kötü hafta sonlarından biriydi"
Akropolis Rallisi'nde kariyerinin en kötü hafta sonlarından birini geride bırakan şampiyona lideri Kalle Rovanpera, çok daha güçlü şekilde geri döneceğinden emin.
Hyundai 2023 WRC sürücü kadrosunu gözden geçiriyor, Tanak'la ilgili spekülasyonlar artıyor
Hyundai Motorsport gelecek yıl için Dünya Ralli Şampiyonası pilot kadrosunu gözden geçirme kararı alırken, Ott Tanak'ın M-Sport'a geçeceği konuşuluyor.