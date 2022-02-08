Toyota yeni WRC çaylaklarını seçti

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Dünya şampiyonasını domine eden Japon ekip, genç bir Japon sürücüyü WRC ekibine eklemek istediği için Hikaru Kogure (20), Nao Otake (21) ve Yuki Yamamoto (24) üçlüsünü genç sürücü programına aldı.

Toyota’nın 2015’te başlattığı programda, en büyük başarı öyküsü o zamandan beri takımla çalışan ve geçen yıl dördüncü Yaris'te tam sezon mücadele eden Katsuta oldu. 28 yaşında Japon sürücü, sezonu şampiyonada yedinci bitirdi ve en iyi sonucu Safari Rallisi’ndeki ikinciliği oldu.

Toyota, Finlandiya'da iki haftalık bir eğitim kampına katılmak üzere seçilen 60 başvuruyu, geçen yıl ağustos ayında sekize adaya indirmişti. Adaylar GR Yaris sokak arabaları, çapraz kartlar ve Rally4 2WD araçlarının direksiyonunun arkasında değerlendirildiler.

Toyota'nın baş eğitmeni ve dört kez WRC ikincisi olan Mikko Hirvonen, başarılı olan Kogure, Otake ve Yamamoto'yu seçti. Japonya'daki rallilerde yarışan üçlü, Rally4'ü sürmeye devam etmeye odaklanacak olan Challenge programı sürücüleri olarak eğitimlerinin ilk haftasına başlayacak.

Yoğun geçecek tam zamanlı eğitim programına başlamak için nisan ayı başlarında Japonya'dan Finlandiya'ya taşınacaklar.

Hirvonen, “İleride en büyük potansiyele sahip olduğunu düşündüğümüz sürücüleri seçmeye çalıştık, ancak bu kolay bir karar değildi.”

“Seçtiğimiz bu üç sürücü, kariyerlerinde öğrenmek ve ilerlemek için büyük bir kararlılık gösterdi.”

“Ayrıca iki hafta boyunca ne kadar geliştikleriyle, eğitmenlerden gelen bilgileri özümsemeleriyle ve baskı altındaki farklı durumlarla başa çıkmalarıyla bizi etkilediler.”

“Rallide gerçekten parlak bir geleceğe sahip olabileceklerine inanıyoruz. Şimdi onlar için gerçekten zor iş başlıyor, ama eminim onlar bu mücadeleye hazırdır.” dedi.

Çeviri: Yaren Nükur