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WRC / Arktik Ralli / Son dakika

Ogier: "Rovanpera Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabilir"

Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Sebastien Ogier, Toyota Gazoo Racing takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın bu hafta yapılacak Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabileceğini ve en genç galip olarak tarihe geçebileceğini düşünüyor.

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Ogier: "Rovanpera Arctic Finlandiya Rallisi'ni kazanabilir"

WRC, İsveç Rallisi'nin iptali sonrası takvimde değişikliğe gitmiş ve takvime karlı zeminde yapılan Arctic Finlandiya Rallisi'ni dahil etmişti.

Finlandiyalı Kalle Rovanpera, daha önce burada yapılan Arctic Lapland Rallisi'ne katıldı ve hatta galibiyete ulaşmayı bile başardı.

Şimdi Rovanpera, rallinin en büyük favorilerinden bir tanesi ve eğer kazanırsa, 20 yaşla tüm zamanların en genç WRC galibi olacak. Şu anda bu rekor, Finlandiyalı sürücünün Toyota'daki takım patron Jari Matti Latvala'ya ait. Latvala, 2008 yılındaki İsveç Rallisi'ni kazanırken 22 yıl 313 günlüktü.

Karlı İsveç Rallisi'ni üç kez kazanan ve geçen yıl Toyota ile üçüncü olan Ogier, Motorsport.com'a, hafta sonuna dördüncü başlayan Rovanpera'nın favoriler arasında yer aldığını dile getirdi.

“Onun için aslında yeni bir etkinlik değil çünkü geçen yıl Yaris ile oradaydı. Geçen sezon [İsveç'te] gördüğümüz gibi karlı zeminde her zaman hızlı. Genç olabilir, ancak bu zemin söz konusu olduğunda kesinlikle genç değil."

"Bence etaplara [WRC araçları arasında] en son çıkacak [Hyundai üçüncü sürücüsü] Craig [Breen] gibi biri–şartlar bağlı olarak- bu etkinlikte söz sahip olabilir."

Bu hafta, rallinin yapılacağı Rovaniemi için herhangi bir kar tahmini yapılmıyor ve Ogier, ilk gün etaba başlayan isim olacağı için yolu açma görevine sahip olacak. Bu, yedi kez dünya şampiyonunun başlangıçta kendisine zarar verebileceğini düşündüğünü bir şey.

Bununla birlikte Ogier, hazırlıkların ve yeni lastiklere alışma sürecinin iyi gittiğini söyledi.

"İki iyi test günümüz vardı; biri Jyvaskyla ve diğeri Rovaniemi bölgesindeydi. Bu yüzden lastiklerle çok fazla kilometre tamamlamak için iyi bir şans  sahiptik."

"Bu lastikler ile daha önce sahip olduğumuz lastikler arasında çok fazla fark vardı. Tüm bu çalışmalar,  farklılıkları öğrenmeye çalışmak için çok önemli ve Pirelli'nin kar lastiklerinin iyi olduğunu düşünüyorum."

“Açıkçası, çok fazla kar bulacağımızdan emin olduğumuz kuzey tarafına gidiyoruz, bundan ötürü dar lastiklere ve daha uzun çivilere sahip olmak daha iyi olurdu. Ancak düzenlemeler sadece bir tür lastiğe izin veriyor ve bununla baş etmek zorundayız."

“Öncü araç olarak, umarım yolda çok fazla kar olmaz, aksi takdirde durum benim için zor olacak."

Tanak, Finlandiya Rallisi galibiyetini alma şansını çok düşük görüyor

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Etkinlik Arktik Ralli
Pilotlar Harri Rovanpera
Takımlar Toyota Motorsport GmbH

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