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WRC / Yeni Zelanda Rallisi Haberler

M-Sport, Fourmaux'u Yeni Zelanda Rallisi'nden çekti

M-Sport, Adrien Fourmaux'nun Yeni Zelanda Rallisi'nde yer almayacağını doğruladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
M-Sport, Fourmaux'u Yeni Zelanda Rallisi'nden çekti
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Ford, Yeni Zelanda Rallisi'ne Craig Breen ve Gus Greensmith'e ek olarak Adrien Fourmaux ve Lorenzo Bertelli'den oluşan dörtlü bir kadroyla katılmayı planlamıştı.

Fakat İngiliz ekip, bugün Fourmaux ve yardımcı pilot Alexandre Coria'nın kullanacağı üçüncü aracın, rallide yer almayacağını duyurdu.

Görünüşe bakılırsa karar Fourmaux ile ortak şekilde alındı ve genç sürücü 20-23 Ekim tarihleri arasında yapılacak İspanya Rallisi'nde direksiyona dönecek.

Takımdan yapılan açıklamada, "M-Sport, Adrien Fourmaux'nun 2022 sezonu hedeflerini yeniden değerlendirdikten sonra Yeni Zelanda Rallisi'ne katılmamasına karar verdi."

"Takım, Adrien'e olan bağlılığını korumaktadır ve bu karar kendisiyle birlikte alınmıştır."

"M-Sport, Adrien'in Puma Hybrid Rally1 ile İspanya Rallisi'nde yer alacağını doğrulayabilir." dedi.

27 yaşındaki Fourmaux bu yıl katıldığı dokuz rallinin beşini tamamlayamadı ve en iyi sonucu Estonya'daki yedinciliğiydi.

Fourmaux'un Yeni Zelanda Rallisi'nden çekilmesinin ardından etkinlikte toplamda 10 Rally aracı kalmış oldu.

Katılımcı listesinde Toyota'nın direksiyonuna dönecek olan Sebastien Ogier de var.

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team

Adrien Fourmaux, M-Sport Ford World Rally Team

Photo by: M-Sport

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