Rovanpera: "Kariyerimin en kötü hafta sonlarından biriydi"

Haberi dinle

Yunanistan'a tarihin en genç WRC şampiyonu unvanını elde etme umutlarıyla gelen Rovanpera -Ott Tanak'tan 18 puan fazla alması yetecekti- kabus gibi bir hafta sonunu geride bıraktı.

Cuma günü parkura ilk çıkan isim olmaktan etkilenen Rovanpera, Cumatesi günü ise sabah saatlerinde arkadan kayma yaşayarak bir ağaca çarptı ve aracına ciddi hasar verdi. Ralliye çok yavaş şekilde devam edebilen Fin sürücü, hiç olmazsa Güç Etabı'ndan 4 puan çıkararak hasarı azalttı.

Sorun sadece Rovanpera'da da değildi; Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ve Esapekka Lappi üçlüsü de sorunlarla boğuştukları rallide istedikleri tempoyu yakalayamadılar -puan alabilen tek Toyota, 6. sıradaki Katsuta oldu.

Rallinin ardından konuşan Rovanpera, "Elbette iyi hafta sonlarımızın yanı sıra kötü hafta sonlarımız da oldu -ama bu en kötülerinden biriydi."

"Hem benim için hem de takım için epey kötü bir hafta sonuydu, dolayısıyla dersler çıkarmamız ve sonraki rallide daha güçlü olmamız gerekiyor."

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Uzun ve sert bir hafta sonuydu, beklediğimize ve istediğimize göre çok daha zorluydu. Hiç olmazsa Güç Etabı'ndan birkaç puan çıkarmayı başardık."

"Kolay değildi, sıkıntı yaratabilecek kısımlar da dahil olmak üzere parkur boyunca kendimi zorlamam gerekti, yine de birkaç puan almamız şampiyona açısından gayet iyi. Şimdi daha güçlü olabilmek için sonraki ralliye konsantre olmalıyız."

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala da bu hafta sonundan çıkaracakları derslerin 3 hafta sonraki Yeni Zelanda Rallisi'nde önem teşkil edeceğine dikkat çekiyor.

Latvala "Kötü bir hafta sonuydu ancak tamamen felaket de değildi. Bu kadar kötü göründüğümüz bir hafta sonundan dahi 23 puanla ayrılıyoruz, bu da takımlar şampiyonasındaki liderliğimiz için oldukça olumlu."

"Elbette bu hafta sonundan öğreneceğimiz çok şey var, işlerin neden kötü gittiğini ve buradan nasıl toparlanacağımızı anlamalıyız."

"Birçok faktörün bir araya geldiği bir hafta sonuydu, ancak tüm sıkıntıların bir rallide geçip gitmesini sezon geneline yayılmış sorunlara tercih ederim."

"Dersimizi alacağız ve Yeni Zelanda'ya zihnimizi tamamen temizlemiş bir şekilde gideceğiz." dedi.

Rovanpera sezonun ilk yedi rallisinde açtığı büyük fark sayesinde halen büyük avantaj sahibi ve Yeni Zelanda'da Tanak'tan 8 puan fazla alması şampiyonluğa yetecek -bunun için kendisinin galip gelmesi ve güç etabını kazanması, Tanak'ın ise hem ralliyi hem güç etabını ikinci bitirmesi dahi yeterli.