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WRC / Son dakika

Toyota, Tanak'ın yerine Evans'ı geçirmeye hazırlanıyor

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Toyota, Tanak'ın yerine Evans'ı geçirmeye hazırlanıyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
6 Kas 2019 11:56

Elfyn Evans, geçen hafta takımın Finlandiya'daki merkezini ziyaret etmesinin ardından Ott Tanak'ın Toyota'daki yerini almaya hazırlanıyor.

Motorsport.com, Ott Tanak'ın 2019 sezonunun ardından Toyota'dan ayrılarak Hyundai'ye geçiş yapacağını öğrenmişti ve resmi açıklama geçen hafta sonu itibariyle geldi.

Şimdi gelecek yıl Estonyalı sürücünün Toyota'daki yerini kimin alacağına dair spekülasyonlar bulunuyor ve Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, geçen hafta Jyvaskyla'da görülünce spekülasyonlar iyice artmaya başladı.

Daha sonra Hyundai kaynakları Neuville'in Toyota'ya geçişini reddettiler. Ayrıca Citroen sürücüsü Sebastien Ogier'nin adı da Tanak'ın yeri için geçiyor ancak önümüzdeki yıl için Citroen'le kontratının bulunması, olası bir anlaşma ihtimalini azaltıyor.

Şu an M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı adına yarışan Evans geçtiğimiz pazartesi takım fabrikasını ziyaret etti.

Motorsport.com bunun üzerine Evans ve Toyota takım patronu Tommi Makinen iletişime geçti ancak iki taraf da yorum yapmayı reddetti.

Edinilen bilgiye göre Evans, Puuppola tesislerine bakmak ve üst yönetimle geçirmek için Toyota'nın merkezine gitti ve takımla bir gün geçirdi.

Makinen'in Evans'ın performansından etkilendiği anlaşılıyor.

Bu yıl sakatlığına rağmen etkileyici bir performans gösteren Evans'ın M-Sport'ta kalması bekleniyordu ve M-Sport'un patronu Malcolm Wilson da yaptıkları tüm yatırımlardan sonra gitmesine izin vermenin çılgınca olacağını söylemişti.

Ayrıca M-Sport'un WRC takım patronu Richard Millener de, "Elfyn ile çok uzun süredir çalışıyoruz. Malcolm ona çok büyük bir yatırım yaptı ve ayrılığı konusunda oldukça isteksiz durumdayız. Bu konuda savaşmaya hazırız. Diğerleriyle aynı kaynaklara sahip olmadığımız bilinen bir gerçek, ama mümkün olan her şeyi yapacağız." dedi.

Toyota'nın şu anda gelecek yıl için sadece Kalle Rovanpera ile anlaşması bulunuyor.

Hem Kris Meeke hem de Jari Matti Latvala, gelecek yıl için Toyota ile görüşüyorlar ancak şimdiye kadar ikisiyle de herhangi bir anlaşma yapılmadı.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Elfyn Evans
Takımlar Toyota Motorsport GmbH
Editör David Evans

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