Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor Sonraki / Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette
WRC / Ypres Rallisi Haberler

Neuville, Ypres Rallisi ile birlikte asfalta dönecekleri için mutlu

Ypres Rallisi için favori gösterilen Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, geçen yılki gibi galibiyete ulaşmalarının kolay olmadığını söylüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Neuville, Ypres Rallisi ile birlikte asfalta dönecekleri için mutlu
Haberi dinle

Mevcut WRC sürücüleri arasında hızlı ve dar asfalt yollar dendiğinde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz ki Neuville -ki bunu geçen sene ilk kez takvime eklenen Ypres Rallisi'ni kazanarak gösterdi.

Bu sene yalnızca İsveç ve Hırvatistan'da olmak üzere iki podyum elde eden Neuville, geçen sezonki İspanya Rallisi'nden bu yana zafere hasret. Takım arkadaşı Ott Tanak ise Sardinya ve Finlandiya'da olmak üzere iki kez podyumun en üst basamağına tırmandı.

Belçikalı sürücünün şu ana kadar zorlu bir sezon geçirmesinin en büyük sebebi ise, sezon başında dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan i20 N'in sorunlarının düzelmesinin çakıl rallilerinin yoğunlukta olduğu bir döneme denk gelmesi, nitekim Neuville bu rallilerde pek de başarılı bir isim değil.

Şimdi sevdiği bir av sahasına dönmeye hazırlanan Neuville, yine de zorlu bir mücadele olacağının farkında.

Neuville, "Belçika Ypres Rallisi, kendi evimde gerçekleşiyor olmasından da ötürü sezon başından beri en çok beklediğim ralli."

"Geçen yıldan ve rallinin IRC takviminde olduğu zamanlardan güzel anılarım var, geri dönmek için sabırsızlanıyorum." 

"Bir dizi zorlu çakıl rallisinden sonra nihayet tekrar asfalta dönüyoruz. Yerel seyirciler, hayranlar, destekçiler ve aile üyelerinin önünde yeniden kazanmayı umuyorum. Kesinlikle motive olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağız."

"Tek bir hedef var: geçen yılki zaferimizi tekrarlamak. Rekabet çok yoğun olduğu için bu kolay olmayacak. Rekabetçi olacaksak her şeyin yolunda gittiğinden emin olmamız gerekecek.”

Podium: Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Podium: Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

paylaşım
yorumlar
Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor
Önceki haber

Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor
Sonraki haber

Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette

Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Breen, Ypres Rallisi'nde iyi bir sonuç istiyor Ypres Rallisi
WRC

Breen, Ypres Rallisi'nde iyi bir sonuç istiyor

Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette
WRC

Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette

Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor
WRC

Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor

Thierry Neuville Daha fazlası
Thierry Neuville
Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi Hyundai Kasım testi
WRC

Neuville ve Wydaeghe, WRC testi kazasının ardından hastaneden taburcu edildi

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"
WRC

Neuville: "Ralli simülasyonu, 2022 WRC araçlarına alışmak için 'çok yardımcı' oldu"

İspanya Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier üçüncülüğü kaybetti İspanya Rallisi
WRC

İspanya Rallisi: Neuville galibiyete yaklaştı, Ogier üçüncülüğü kaybetti

Hyundai Motorsport Daha fazlası
Hyundai Motorsport
Latvala: “Toyota’nın evinde Hyundai’nin kazanması, çalışmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor” Finlandiya Rallisi
WRC

Latvala: “Toyota’nın evinde Hyundai’nin kazanması, çalışmaya devam etmemiz gerektiğini gösteriyor”

Tanak, Hyundai'nin WRC'den çekileceği iddialarını yalanladı Estonya Rallisi
WRC

Tanak, Hyundai'nin WRC'den çekileceği iddialarını yalanladı

Hyundai, Tanak'ın arızasının ardından vites kollarını güçlendirdi Kenya Rallisi
WRC

Hyundai, Tanak'ın arızasının ardından vites kollarını güçlendirdi

Son Haberler

Breen, Ypres Rallisi'nde iyi bir sonuç istiyor
WRC WRC

Breen, Ypres Rallisi'nde iyi bir sonuç istiyor

İyi bir sonuca çok ihtiyacı olan M-Sport sürücüsü Craig Breen, Ypres Rallisi'ni bitirebilmesinin çok önemli olduğunu söylüyor.

Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette
WRC WRC

Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette

Pek iyi bir sezon geçirmeyen çaylak Oliver Solberg, Finlandiya Rallisi sonrası stres atmak için evinin etrafında 40 kilometrelik bir ATV sürüşü gerçekleştirdiğini söylüyor.

Neuville, Ypres Rallisi ile birlikte asfalta dönecekleri için mutlu
WRC WRC

Neuville, Ypres Rallisi ile birlikte asfalta dönecekleri için mutlu

Ypres Rallisi için favori gösterilen Hyundai sürücüsü Thierry Neuville, geçen yılki gibi galibiyete ulaşmalarının kolay olmadığını söylüyor.

Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor
WRC WRC

Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor

Finlandiya Rallisi'ne birtakım yeni parçalar ve ayarlarla gelen Hyundai, daha büyük güncellemelerin Ekim'den önce gelmeyeceğini de belirtti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.