Neuville, Ypres Rallisi ile birlikte asfalta dönecekleri için mutlu

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Mevcut WRC sürücüleri arasında hızlı ve dar asfalt yollar dendiğinde akla gelen ilk isim hiç şüphesiz ki Neuville -ki bunu geçen sene ilk kez takvime eklenen Ypres Rallisi'ni kazanarak gösterdi.

Bu sene yalnızca İsveç ve Hırvatistan'da olmak üzere iki podyum elde eden Neuville, geçen sezonki İspanya Rallisi'nden bu yana zafere hasret. Takım arkadaşı Ott Tanak ise Sardinya ve Finlandiya'da olmak üzere iki kez podyumun en üst basamağına tırmandı.

Belçikalı sürücünün şu ana kadar zorlu bir sezon geçirmesinin en büyük sebebi ise, sezon başında dayanıklılık sorunlarıyla boğuşan i20 N'in sorunlarının düzelmesinin çakıl rallilerinin yoğunlukta olduğu bir döneme denk gelmesi, nitekim Neuville bu rallilerde pek de başarılı bir isim değil.

Şimdi sevdiği bir av sahasına dönmeye hazırlanan Neuville, yine de zorlu bir mücadele olacağının farkında.

Neuville, "Belçika Ypres Rallisi, kendi evimde gerçekleşiyor olmasından da ötürü sezon başından beri en çok beklediğim ralli."

"Geçen yıldan ve rallinin IRC takviminde olduğu zamanlardan güzel anılarım var, geri dönmek için sabırsızlanıyorum."

"Bir dizi zorlu çakıl rallisinden sonra nihayet tekrar asfalta dönüyoruz. Yerel seyirciler, hayranlar, destekçiler ve aile üyelerinin önünde yeniden kazanmayı umuyorum. Kesinlikle motive olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazır olacağız."

"Tek bir hedef var: geçen yılki zaferimizi tekrarlamak. Rekabet çok yoğun olduğu için bu kolay olmayacak. Rekabetçi olacaksak her şeyin yolunda gittiğinden emin olmamız gerekecek.”

Podium: Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport