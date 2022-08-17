Hyundai büyük güncellemeler için Ekim ayını bekliyor

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Birçok faktörün bir araya gelmesinden ötürü, 2022 sezonuyla birlikte başlayan Rally1 çağına istediği başlangıcı yapamayan Hyundai'nin ana rakibi Toyota'ya göre bir adım geride kaldığını söyleyebiliriz.

En büyük faktör, Güney Koreli üreticinin yeni kurallara uyum sağlamakta gecikmesi ve yeni araçlarının sezonun ilk rallisinden çok kısa bir süre öncesine kadar hazır olmaması.

Bir diğer sorun ise dayanıklılık, ancak bunun dışında sezonun -nispeten yumuşak bir zeminde gerçekleşen- en hızlı çakıl Rallisi olan Estonya'da Ott Tanak, Thierry Neuville ve Oliver Solberg üçlüsünün tamamı yeterince hızlı olmadıklarından şikayetçiydi.

Sezonun kalanında bu sorunları çözmek isteyen Hyundai, son rallinin ardından Finlandiya'daki yeni ralli parkuruna giderek bir test gerçekleştirdi.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi'ne birtakım güncellemeler getirmeyi başaran Hyundai'de takım patronu yardımcısı Julien Moncet, FIA tescili jokerinin kullanılmasını gerektirecek büyük bir güncellemenin Ekim ayına kadar hazır olmayacağını ve hatta gelecek yılın başlarına ertelenebileceğini söyledi.

Moncet, "Ağustos ayı bitmeden hemen önce tescil için başvurmanız, ardından parçaları tescil ettirmeniz, sonrasında da ya parçaları kullanmanız ya da 1 Ekim'den itibaren kamuoyuna tanıtmanız gerekiyor."

"Şu anda bu süreç devam ediyor. Sanırım bu yıl aracın gelişimi üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. Şampiyonaya bakarsanız işler biraz zor, bu yüzden aracı geliştirmeye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Araca ne zaman büyük bir güncelleme geleceği sorulduğunda Moncet, “Ekimde veya gelecek yılın başında, nitekim elinizdeki jokerleri kullansanız ve parçaları tescilletseniz dahi onları hemen kullanmak zorunda değilsiniz, 1 Ocak'a kadar vaktiniz var. Dolayısıyla Monte Carlo'ya büyük bir paketle gelebiliriz."

"Her ralliye yeni parçalarla geliyoruz, bazen dayanıklılık için, bazen performans için. Finlandiya'ya da küçük parçalarla geldik, birtakım yeni ayarlara da sahibiz, neler başarabileceğimizi göreceğiz."

"Favori Toyota, dolayısıyla bizim için zor bir ralli olacak, yine de en azından podyuma çıkmayı, belki daha fazlasını hedefleyebiliriz." dedi.

Gerçekleştirdikleri testte yapılan çalışmalara değinen Neuville ise takımın Toyota'nın hızına yetişebileceğinden oldukça emin.

Motorsport.com'a konuşan Neuville, "Estonya muhtemelen şu ana kadar en geride kaldığımız ralliydi, belki de beklediğimizden bile daha geride kaldık."

"Dürüst olmak gerekirse araçtan maksimumu çıkardığımızdan emin değilim, bu yüzden bu hafta sonu, yaptığımız testten sonra daha yakın olmamız gerektiğine dair hislerim olduğunu düşünüyorum."

"Eğer biraz daha yakınsak doğru yönde bir adım atmışız demektir, eğer çok daha yakınsak, o zaman bu Estonya'da yanlış yaptığımızı anlamına gelir. Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum."

"Aracı ayarlama konusunda elimizden geleni yaptık, peki bu yeterince iyi mi? Bilmiyorum.

"Bazı değişiklikler yaptık ve araca biraz daha güvenmeyi başardım, ancak aynı zamanda hassasiyet eksikliğinden şikayet ediyordum ve hızlı gitmeniz için gereken şey netlik ve güvendir. Bu hem benim, hem de takım arkadaşlarımın özlediği bir şey." dedi.