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Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette

Pek iyi bir sezon geçirmeyen çaylak Oliver Solberg, Finlandiya Rallisi sonrası stres atmak için evinin etrafında 40 kilometrelik bir ATV sürüşü gerçekleştirdiğini söylüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Solberg, Ypres Rallisi öncesi stresini tamamen atmış vaziyette
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Finlandiya Rallisi'nin ikinci etabınd henüz ilk viraja girilirken hata yapan Solberg, sola dönülürken aracın arkasını kaybetti, bu da aracın takla kafesine zarar veren ağır bir darbeyle sonuçlandı ve Norveçli sürücü henüz Cuma gününden ralliye veda etti.

Bu sezonki ikinci büyük kazasını yapan Solberg, kaza sonrası gözyaşlarına hakim olamadı.

Motorsport.com'a konuşan ve olup bitenin stresini atmak için neler yaptığını açıklayan Solberg, "Evimin etrafında ATV sürdüm ve uzun süre boyunca ayağımı gazdan çekmedim. Sanırım 30 km, 40 km'lik bir sürüş yaptım ve üstümdeki tüm baskıyı ve stresi atabilmek için olabildiğince hızlı gittim."

"Kalan ralliler için planımız yaşananların nedenlerine odaklanmak, bunun için takım halinde neyi daha iyi yapabileceğimize dair iyi bir plan yaptık."

"Daha önce işe yarayan çözümlere geri dönebilmek için bir stratejimiz var. Bu yıl Finlandiya ve Hırvatistan'da olmak üzere iki kaza yaptık, böyle şeyler herkes için zor ama öğrenmenin de bir parçası."

"Bu yıl diğer konularda yaşadığımız sorunlar da birikince durum benim için daha da kötüleşiyor. Bence sadece neler yapabileceğinizi hatırlamanız ve iyi olan şeyler konusunda pozitif olmanız gerekiyor.” dedi.

Oliver Solberg, Hyundai World Rally Team

Oliver Solberg, Hyundai World Rally Team

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

Finlandiya'daki kazası sonrası, özellikle i20 N'sinin öngörülemeyen yol tutuşu da hesaba katıldığında, her zaman gaza basamayacağını kabul eden Solberg, "Alışık olduğum tek şey olabildiğince hızlı gitmekti, ancak şimdi daha ölçülü bir yaklaşımı benimsemeli ve hızlı gitmenin zor olduğunu kabullenmeliyim." 

"Aracı daha iyi öğrenmeye çalışmalıyım. Yaptığım iki kaza da yüksek hızlı virajlarda arka tarafı kaybetmem sonucu gerçekleşti. Daha dikkatli olmama ve kendime güvendiğim etaplarda hızlı gitmeme yardım edecek pek çok şey öğrendim." dedi.

Ypres Rallisi için kendini iyi hissettiğini de ekleyen Solberg, "Açık konuşmak gerekirse i20 ile bir test yaptım ve asfaltta araca daha fazla güvenebileceğimi düşünüyorum."

"Bazı sorunlarımız olduğunu biliyoruz ve elimizdekilerle en iyisini yapabilirsek, çok da kötü bir ralli geçirmeyiz." dedi.

Rallinin favorisi olarak gösterilen diğer Hyundai sürücüsü Thierry Neuville de galibiyetin ciddi bir ihtimal olduğunu düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Neuville, "[Zafer için] kesinlikle şansımız olduğunu düşünüyorum."

"[Hırvatistan'daki son asfalt rallisinden bu yana] ayarlar üzerinde çalıştık ve motor haritalarında bazı iyileştirmeler yaptık. Genel olarak asfalt performansımızı biraz geliştirdiğimizi düşünüyorum."

“Dürüst olmak gerekirse tam performansımızı bilmiyoruz. Kötü olduğumuzu düşünmüyorum ama diğerlerinden çok önde olduğumuzu da düşünmüyorum.” dedi.

Takım arkadaşına katılan Ott Tanak da, "Rakiplerimizle karşılaştırıldığında nerede olduğumuzu bilmiyoruz, bu yüzden ilk birkaç etabı geçmemiz gerekiyor, sonrasına bakacağız."

"Her şey yolunda giderse rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorum." diye ekledi.

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