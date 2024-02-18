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WRC İsveç Rallisi

Abiteboul: "Lappi'nin geriye kalan etaplar öncesinde tavsiyeye ihtiyacı yok"

Fin pilot İsveç'te uzun zamandır beklenen Dünya Ralli Şampiyonası zaferine yaklaşırken Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, sürücüsünün pazar günü kapanış etaplarında çok az yardıma ihtiyaç duyacağını söyledi.

Tom Howard
Tom Howard
Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team

Esapekka Lappi, Hyundai World Rally Team

Austral / Hyundai Motorsport

Lappi, 18 zorlu karla kaplı etabın 15'inde etkileyici bir sürüş gerçekleştirdikten sonra son üç etap öncesinde M-Sport'tan Adrien Fourmaux'nun 1:06.3 saniye önünde yer alıyor.

Lappi'nin pazar günü zafere ulaşması halinde, Toyota adına yarıştığı 2017 yılında Finlandiya Rallisi'nde elde ettiği ilk başarının ardından kariyerindeki ikinci WRC zaferini elde etmiş olacak.

Zafer ayrıca, Thierry Neuville'in geçen ay Monte Carlo'daki sezon açılışını kazanmasının ardından Hyundai'nin 2024 sezonuna yaptığı güçlü başlangıcın da devamı olacak. 

Abiteboul, Hyundai'nin üçüncü aracıyla sezonun ilk yarışında Lappi'nin performansından etkilendi ve azar günü zaferi garantilemek için fazla tavsiyeye ihtiyacı olmayacağına inanıyor.

Yarınki etaplar öncesinde sürücüsüne ne söyleyeceği sorulduğunda Abiteboul, "Galibiyeti garantilemesi gerekiyor. Ancak aynı zamanda doğru momentuma ve doğru zihniyete sahip olmak için doğru hızı bulması da gerekiyor."

"Aslında Meksika'da geçen yıl liderken, atak yapması gerektiği şekilde atak yapmadığını söylediğini hatırlıyorum."

"Ona fazla bir şey söylememe gerek yok. Dün gece uyumadığımı ve bu gece de uyumayacağımı biliyor. Bunun hepimiz için önemli olduğunu biliyor."

"Bizim açımızdan harika olacak ama yine de önce işi bitirmesi gerekiyor."

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Olması gerektiği yerde güçlü ve olması gerektiği yerde sabırlı oldu. Performansını abartmak istemiyorum çünkü işi bitirmesi gerekiyor. İşini tamamlamalı."

"Tek sorun, benim istediğim kadar gülümsemiyor. Ama o bir Finlandiyalı, yani bu normal. Maksimum seviyede."

Rallideki ana rakibi Toyota'dan Takamoto Katsuta'nın 10. etapta yarış dışı kalmasının ardından rahat bir liderlik elde eden Lappi, duygularını kontrol altında tutmaya çalıştığını söylüyor.

Lappi, "Bunu düşünmek istemiyorum. Tadını çıkarmaya çalışalım ve sonra iyi bitecekse biter."

"Şampiyonluk için mücadele etmiyorum, bu yüzden pazar günü kazanılacak puanlara gerçekten ihtiyacım yok. Yani ana hedef çok açık." dedi.

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