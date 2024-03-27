Neuville: "Kenya'da geçen yıl yaşadığımız sorunları sanırım çözdük"

Bu hafta sonu WRC sezonunun üçüncü yarışına ev sahipliği yapan Safari Rallisi, engebeli arazisi ve değişken hava koşullarının eşsiz karışımı sayesinde otomobil kırıcı olarak biliniyor.

Yarış 2021'de takvime geri döndüğünden beri Hyundai için zorlu bir yarış olduğunu kanıtladı ve bugüne kadarki tek podyum derecesi üç yıl önce Ott Tanak'ın üçüncü bitirmesiyle elde edildi. Son iki yarışta Toyota ilk dört sırayı elde ederken Hyundai mekanik sorunlarla mücadele etti.

Geçen yıl Neuville'in süspansiyon arızası yaşaması zafer umutlarını sona erdirirken, Belçikalı pilot kaybettiği zamanı telafi ederek yarışı sekizinci sırada tamamladı Ancak yetkililer tarafından kural ihlali nedeniyle yarış dışı bırakıldı.

Takım arkadaşı Esapekka Lappi podyum mücadelesi içindeydi ancak aktarma organı arızası buna engel olurken, Dani Sordo öndeki dörtlüden uzak bir beşincilik elde etti.

Hyundai o yarıştan bu yana sezon dışında bir dizi güncelleme yaparak dayanıklılık sorunlarını ele aldı ve Monte Carlo (Neuville) ve İsveç'teki (Lappi) ilk iki yarışı kazanarak 2024'e güçlü bir başlangıç yaptı.

Şampiyona lideri Neuville, Hyundai'nin Afrika'ya önceki yıllara göre daha güçlü gideceğine inanıyor.

Autosport'a verdiği demeçte Hyundai'nin dayanıklılık sorunlarını çözdüğünü düşünüp düşünmediği sorulduğunda Neuville, "Sanırım öyle."

"Sürekli geliştik,. Ancak Kenya geçtiğimiz yıllarda bizim için ve tüm Hyundai için zor bir yarış oldu. Bu yüzden umarım oraya dördüncü kez gittiğimizde aracımız yeterince dayanıklı olur." dedi.

Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team Photo by: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport

Hyundai'nin İspanya'daki yarış öncesi testinin verimli geçtiğini söyleyen Neuville, "En iyi yol şartları ve koşullar değildi ama en azından aracı yüksek rakımda çalıştırdık. Bu yüzden aracın bu parametreleri üzerinde çalışmak da ilginçti." dedi.

Bu yılki Safari Rallisi, 2021'deki dönüşünden bu yana düzenlenen haziran ayı yerine daha geleneksel bir Paskalya tarihine geri dönüyor.

Sonuç olarak, ralli Kenya'nın yağış sezonunda gerçekleşecek ve bu da değişken hava olasılığını artırıyor. Şiddetli yağmur olasılığıyla mücadeleye yardımcı olmak için, Rally1 araçları yönetmeliklerde yapılan bir değişikliğin ardından şnorkel cihazları takabilecek.

Aşırı hava koşulları olasılığı sorulduğunda Neuville, "Sıcak ama yağışlı olmasını bekliyoruz. Daha az zorlu olabilir. Ancak hava nedeniyle daha fazla herkesin daha fazla şansı olabilir."

"Eğer çok yağmur olursa, şnorkeller çok önemli olacak." dedi.

Hyundai takım patronu Cyril Abiteboul, "Safari Rally Kenya bizim için tarihsel olarak zor bir yarış. Benzersiz koşullar, araçların çevreden kaynaklanan teknik sorunlara yenik düşme potansiyelini artırıyor. Bu da her şeyden önce sağlam ve dayanıklı olmaya odaklanmamız gerektiği anlamına geliyor."

"Sezona güçlü bir başlangıç yaptık. Bu yüzden Kenya'ya kendimize inanarak gitmeliyiz. Bu, 2024 sezonunun ilk toprak zemin yarışı ve aracımızın 2024 yinelemesi için bir nevi test alanı oluşturuyor."

"Geçen yılki performansımız umut vaat ediyordu. Bu nedenle bunu bir adım öteye taşımayı ve Kenya'dan en az bir podyum derecesiyle ayrılmayı umuyoruz." dedi.