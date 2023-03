Neuville: "Hibrit, WRC Meksika Rallisi'nde her zamankinden daha etkili olacak"

Meksika'nın yüksek rakımlı zorlu çakıl etapları, 2020'de COVID ile kısaltılan etkinlikten bu yana ilk kez WRC'ye geri dönüyor. Bu ralli aynı zamanda 2023 sezonunun ilk çakıl etabı ve Rally1 hibrit otomobillerinin yüksek rakımdaki ilk yarışı olacak.

Avrupa dışında test yasağı nedeniyle WRC takımları Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford, İspanya'daki sıcak ve yüksek rakım koşullarını en iyi şekilde simüle etmeye çalışarak ralliye hazırlanıyor.

Takımlar ayrıca Meksika'da doğru kullanılması halinde gerçek bir avantaj sağlayabilecek olan hibrit üniteye odaklanıyor. Bunun nedeni, içten yanmalı motor rakım nedeniyle güç kaybına uğrarken, hibrit ünitenin koşullardan etkilenmeyecek olması.

Neuville, 100kW Compact Dynamics tasarımı hibrit ünitenin 16-19 Mart'taki etkinlikte giderek daha önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Neuville Autosport'a verdiği demeçte, "Her zaman olduğu gibi hibrit çok uzun süre dayanmıyor, ancak Meksika'da diğer rallilerden daha etkili olacak."

"Sürüş stilini diğer rallilerden daha fazla etkilemeyecek. Ancak hibrit ünite için seçtiğiniz ayarlar çok önemli olacak, bu yüzden etkinliğin kilit noktası bu." dedi.

Takımların Meksika'da karşılaşacağı koşulları simüle etmek zor olsa da, Neuville Salı günkü testin ardından yapılan çalışmadan memnun.

Neuville, "Etkinlik öncesi iyi bir test yaptık."

