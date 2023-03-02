Neuville: "Hibrit, WRC Meksika Rallisi'nde her zamankinden daha etkili olacak"

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Meksika'nın yüksek rakımlı zorlu çakıl etapları, 2020'de COVID ile kısaltılan etkinlikten bu yana ilk kez WRC'ye geri dönüyor. Bu ralli aynı zamanda 2023 sezonunun ilk çakıl etabı ve Rally1 hibrit otomobillerinin yüksek rakımdaki ilk yarışı olacak.

Avrupa dışında test yasağı nedeniyle WRC takımları Toyota, Hyundai ve M-Sport Ford, İspanya'daki sıcak ve yüksek rakım koşullarını en iyi şekilde simüle etmeye çalışarak ralliye hazırlanıyor.

Takımlar ayrıca Meksika'da doğru kullanılması halinde gerçek bir avantaj sağlayabilecek olan hibrit üniteye odaklanıyor. Bunun nedeni, içten yanmalı motor rakım nedeniyle güç kaybına uğrarken, hibrit ünitenin koşullardan etkilenmeyecek olması.

Neuville, 100kW Compact Dynamics tasarımı hibrit ünitenin 16-19 Mart'taki etkinlikte giderek daha önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Neuville Autosport'a verdiği demeçte, "Her zaman olduğu gibi hibrit çok uzun süre dayanmıyor, ancak Meksika'da diğer rallilerden daha etkili olacak."

"Sürüş stilini diğer rallilerden daha fazla etkilemeyecek. Ancak hibrit ünite için seçtiğiniz ayarlar çok önemli olacak, bu yüzden etkinliğin kilit noktası bu." dedi.

Takımların Meksika'da karşılaşacağı koşulları simüle etmek zor olsa da, Neuville Salı günkü testin ardından yapılan çalışmadan memnun.

Neuville, "Etkinlik öncesi iyi bir test yaptık."

Neuville was a delayed 16th in Mexico when the WRC last visited in 2020 after electrical gremlins struck his Hyundai Photo by: Austral / Hyundai Motorsport

"Açıkçası sadece Meksika koşullarını simüle edebiliyoruz, bu nedenle doğru yönde gidip gitmediğimizi söylemek zor. Meksika'ya en son gelişimizin üzerinden üç yıl geçti ama genel olarak bugün iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum."

"Meksika testinde gerçek koşulları düşük güçle simüle etmek için her zaman farklı güçle çalışırsınız, bu nedenle yeni aero ile gerçekten bir fark hissedemezsiniz."

"Ancak genel olarak araç iyi hissettirdi ve geçen yıla göre güzel bir gelişme gösterdi. Şimdi önemli olan ralli için doğru seçimleri yapmak." dedi.

Meksika'da ayrıca sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Sebastien Ogier, Ocak ayında Monte Carlo'da 2023 açılışını kazandıktan sonra kısmi programının ikinci turu için WRC'ye yeniden katılacak.

Ogier bu hafta İspanya'daki test için Toyota takımına katıldı ve Pazartesi günü bu yılki GR Yaris ile çakıl üzerinde ilk sürüşünü tamamladı. Fransız sürücü ayrıca hibrit güç kullanımının kritik olacağına inanıyor.

Ogier, "Takımla birlikte bu [sıcak ve yüksek rakım] koşulları simüle etmeye çalıştık ama kolay değil."

"Şubat ayında Avrupa'da Meksika'dakine benzer koşullar bulmak imkansız gibi bir şey, bu yüzden elimizden geldiğince bunu simüle etmeye çalışıyoruz."

"Elektrik gücü rakımdan etkilenmeyeceği için hibritin güç eksikliğine nasıl yardımcı olabileceğini görmek ilginç olacak."

"Bu avantaja sahip olmak güzel olacak. Performansta büyük bir fark yaratabileceği için bunu verimli kullanmanın her zamankinden daha önemli olacağını düşünüyorum." dedi.

After sitting out Sweden, Monte winner Ogier will have a favourable road position for his next WRC outing Photo by: Toyota Racing

Ogier'in Meksika'da favoriler arasında olması bekleniyor, çünkü bu ralliyi rekor sayılabilecek altı kez [2013-2015, 2018-2020] kazandı ve 2008'de ilk Junior WRC zaferini de burada elde etti.

Meksika'daki önceki başarılarına ek olarak Ogier, yarışa beşinci sıradan başlayarak iyi bir pozisyona sahip olacak.

Ogier, "Benim için her şeyin başladığı yer burası. Burada pek çok güzel anım ve başarım var, amacım bunu tekrar denemek ve yapmak."

"Ayrıca ilginç bir başlangıç pozisyonum olacak, bu yüzden bundan en iyi şekilde yararlanmaya çalışmalıyız." dedi.