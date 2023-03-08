WRC, Rally1 araçlarının elektrik modunda daha sesli gitmesini sağlayacak bir değişikliğe gitti

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Geçen hafta Bahreyn'de düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde yapılan tartışmaların ardından FIA, 1 Mayıs'tan itibaren uygulanacak yeni bir kuralı onayladı.

Kural, WRC'de yarışan üç takımın -Toyota, Hyundai ve M-Sport- araçlarına, aracın önünden ve arkasından iki metre mesafede ve zemin seviyesinden bir metre yükseklikteki açık bir alanda minimum 80 desibel ses üretmesi gereken bir ses modülü takmalarını gerektirecek.

Ses modülü yalnızca elektrik modu devreye girdiğinde etkinleşecek ve araç hızı 30 km/saatten yüksek olduğunda kapanacak.

WRC geçtiğimiz yıl %100 sürdürülebilir yakıtla çalışan yeni Rally1 hibrid araçlarına geçiş yaparak şampiyonanın daha sürdürülebilir ve çevre dostu bir geleceğe doğru ilk adımını atmasını sağladı.

Düzenlemelerin bir parçası olarak, her biri Compact Dynamics tarafından tasarlanan 100kW'lık bir elektrik motoruyla donatılmış olan araçların servis parkında ve çevresinde yalnızca elektrik modunu kullanarak çalışması gerekiyor.

Sürücüler ayrıca gürültü kirliliğini azaltmak ve etaplara giderken geçilen kasabalarda oluşabilecek rahatsızlığı engellemek için yol bölümlerinde daha da güvenli bir modda yola devam etmek zorunda.

Yönetmeliklerde yapılan değişikliğin sebebi güvenlik.

COVID-19 protokollerinin gevşetilmesinin ardından, servis parklarında artık araçların içinde ve çevresinde yürüyen daha fazla insan bulunuyor, dolayısıyla araçların nispeten daha sesli hareket etmesine yönelik talepler de git gide artmaktaydı.

Yeni kuralın uygulanacağı ilk ralli 11-14 Mayıs tarihleri arasındaki Portekiz Rallisi.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool