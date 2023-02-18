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Letonya, 2024 yılında WRC takvimine katılacak

Letonya, 2024 Dünya Ralli Şampiyonası takvimine katılmak adına seri organizatörleriyle resmi sözleşmeyi imzaladı.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Letonya, 2024 yılında WRC takvimine katılacak
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WRC, bugün yaptığı açıklama ile Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yer alan Letonya Rallisi'nin önümüzdeki yıldan itibaren WRC statüsüne terfi edeceğini doğruladı.

Letonya Rallisi toprak zeminde gerçekleşiyor ve Avrupa'nın en zorlu rallilerinden biri olarak ün yapmış durumda.

Letonya Rallisi, Riga ve Liepaja şehirlerinden Talsi, Tukums, Kuldīga ve Dienvidkurzeme bölgelerine kadar uzanan geniş bir alanı kapsıyor.

Letonya Rallisi'nin 2024 programında nereye yerleştirileceği ve mevcut rallilerden herhangi birinin yerini alıp almayacağı belli değil. Ralli için kesin tarih de henüz teyit edilmedi.

WRC Promoter Kıdemli Spor Direktörü Peter Thul, "Her zaman bir şekilde WRC ve Avrupa Şampiyonası arasında geçiş yapmak istemişizdir ve Letonya'nın bu hakkı kazanan ilk yarış olması, sportif ve tanıtım açısından mükemmelliğinin ve Letonya Hükümeti'nin ralliye olan bağlılığının açık bir göstergesi."

"Bu karar Baltık bölgelerinin WRC için stratejik önemini vurguluyor."

"Yayın ortağımız TV3 ile uzun süredir devam eden ilişkimiz var ve 2024 etkinliği için onlarla işbirliğimizi genişletmeyi sabırsızlıkla  bekliyoruz.

"Bu ve 150'den fazla ülkede 50'den fazla yayıncıdan oluşan ve her geçen gün büyüyen yayın ağımız, WRC'yi dünyada en çok izlenen motor sporları şampiyonalarından biri haline getiriyor." dedi.

Letonya'nın WRC takvimine dahil edilmesi, ralli organizatörlerinin yıllar süren çalışmalarının sonucuydu.

WRC'nin Letonya ile ilgili duyurusu, Yunanistan'ın en az iki sene daha WRC'ye ev sahipliği yapacağını açıklamasından hemen sonra yapıldı.

Takvim için adı geçen diğer ülkeler Suudi Arabistan, Amerika ve Birleşik Krallık.

World RX has been a regular visitor to Latvia's Riga track

World RX has been a regular visitor to Latvia's Riga track

Photo by: Red Bull Content Pool

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