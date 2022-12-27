M-Sport: "Tanak için kendimizi geliştireceğiz"

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İngiliz ekip, WRC'deki rakiplerinin gerisinde kalarak Ford Puma Rally1 ile 13 yarışta sadece bir zafer ve üç podyum elde ederek zorlu bir 2022 sezonu geçirdi.

M-Sport 2023 için pilot kadrosunu yeniden şekillendirdi: Kadro, etkileyici bir 2022 sezonunun ardından tam zamanlı pilotluğa terfi eden Pierre-Louis Loubet ile 2019 Dünya Şampiyonu Tanak'tan oluşuyor.

M-Sport takım patronu Richard Millener, Tanak'la anlaşmalarının ardından kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kabul etti, ancak Toyota ve Hyundai'ye karşı bütçe açığına rağmen Ford Puma'nın mücadeleci olacağından emin.

Autosport'a konuşan Millener, “Tanak'ın imzası, takımın modunu yükseltti ve takımdaki havayı değiştirdi."

“Tabii ki bazı zorluklar da mevcut, kendimizi geliştirmeli ve Ott'un gelecek yıl başarılı olma şansına sahip olması için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."

“Değiştirmemiz gereken önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum, ancak yapabileceğimiz her şeyin doğru olduğundan ve yarışlara hazır olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

“Zaten buna çok yakınız, ancak herhangi bir sorun yaşama şansımız yok çünkü tutarlı olmamız ve hemen hemen her yarışta puan almamız gerekiyor."

“Mümkün olan en iyi şekilde odaklanmamız ve takımdaki herkesin bir şeyleri farkında olarak yaptığından emin olmamız gerekiyor. Ott ve tüm ekip için mümkün olan en iyi performansı elde etmemiz, ve bunun için gereken her şeye sahip olduğumuzdan emin olmamız gerekiyor."

“Bu illa bir değişiklikle değil, herkesin en iyisini yaptığından emin olmakla ilgili. Bu yıl bunu başarmak zordu ama yeni bir başlangıçla bunu kolayca başarabileceğimizi umuyorum. Bunu yapmak için şu andan itibaren, Monte Carlo'ya kadar çalışmamız gerekiyor." dedi.

Ott Tänak, M-Sport Photo by: M-Sport

Tanak bu ayın başlarında Autosport'a verdiği demeçte "geliştirme tarafında herhangi bir sınırlama olmayacağını" söyledi ve Puma'nın WRC'nin önemli isimlerine meydan okuyabileceğinden emin olduğunu belirtti.

Millener'e göre fabrika takımlarına ayak uydurmak her zaman zor olsa da, araç geliştirmeye 'klinik bir yaklaşımın' bu konuda önemli olacağına inanıyor; ayrıca kısa süre önce onaylanan test süresinin 30 günden 21 güne indirilmesinin de M-Sport'a yardımcı olacağını düşünüyor.

Millener, “Bu her zaman zordur. [Toyota ve Hyundai'ye ayak uydurmak]"

“Teknik düzenlemeler kısıtlayıcıdır, bu nedenle hâlâ rekabetçi olmanın yolları vardır çünkü teknik düzenlemeler her şeyi fazla yapmanızı engeller."

“Açıkçası testler önümüzdeki yıl herkes için azalacak, dolayısıyla herkes testler konusunda biraz daha dikkatli ve akıllı olmak zorunda. Bu da bize yardımcı olacaktır."

“Bence şimdiye kadar olduğu gibi gelişmeye devam etmeliyiz ve geliştirmeye karar verdiğimiz alanlarla, bizim için uygun olmadığını düşündüğümüz alanlar konusunda spesifik olmalıyız."

“Her bir seçeneği denemek ve seçim yapmak için tüm bütçeye sahip olmamız gerekmiyor. Sadece hangi unsurları kullanıp kullanmayacağımızı belirlemek için fiziksel testlerden itibaren ekstra sıkı çalışmamız gerekecek." dedi.

2023 WRC sezonu önümüzdeki ay 19-22 Ocak tarihleri arasında Monte Carlo'da başlıyor.