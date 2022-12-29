FIA, WRC Rally1 düzenlemelerinden memnun

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WRC, yeni hibrit motorlu araçlara yol açan bir kural değişiklikleriyle karşı karşıya kaldı.

Araçlara 100kW'lık bir hibrid ünite eklenmesi; WRC'nin daha sert - getirmesi ve aerodinaminin yaklaşık %15 oranında azaltılmasıyla birlikte yönetmeliklerde yapılan sayısız değişiklik arasında yer aldı.

- diferansiyeller de daha basit ön ve arka diferansiyeller için kaldırıldı. Süspansiyon hareketi azaltıldı ve ilk kez %100 fosil içermeyen yakıt kullanıldı.

Kapsamlı değişikliklere rağmen, Toyota, Hyundai ve M-Sport-Ford takımlarının üçü de 2022 sezonu boyunca zaferler elde etti.

Tüm markalar podyumun en üst basamağına ulaşırken, takımlar yeni hibrit teknolojisine adapte olurken sezonda bazı dramalar da yaşandı.

FIA ralli direktörü Andrew Wheatley, Compact Dynamics hibrit kitiyle ilgili zorluklar yaşandığını kabul ediyor, ancak genel olarak motor sporları yönetim organı Rally1 kuralları altındaki ilk sezonundan gurur duyuyor.

Autosport'a konuşan Wheatley, “Bu yeni teknolojiyle ilk yıl her zaman zor olacaktı, ancak şasiyi, yakıtı değiştirdiğimiz, hibrit eklediğimiz ve aracın konseptini, şanzımanı ve aero'yu değiştirdiğimiz ve hâlâ savaştığımız yarışlarımız olduğu için mutlu olmamız gerektiğini düşünüyorum."

Gus Greensmith, Jonas Andersson, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

“Sanırım herkes, bu yıl oldukça büyük kazalar gördüğümüz için araçların güvenliğinin olumlu olduğu konusunda hemfikir."

“Yeni nesil Rally1 araçlarının biraz daha yavaş olacağı söyleniyordu, ancak artık Rally1 aracının iyi bir performans seviyesinde olduğunu biliyoruz. İlk beş etkinlikte üç üreticinin de ralli kazanmasını sağladık."

"Rekabet çok yakın, bu yüzden bu gerçekten olumlu bir durum."

“Evet, yıl boyunca [hibrit ünite ile] pek çok zorluk yaşandı ve Compact Dynamics çalışanları yılın başından 20 yaş daha yaşlılar. Ancak genel olarak sürücüler bunun önemli bir performans avantajı olduğunu düşünüyor."

“Şimdi takımlar elektrik gücünü başka nerelerde kullanabileceklerini soruyorlar. Bazı takımlar elektrik gücünü yol bölümlerinde daha fazla kullanmayı ve böylece daha az yakıt taşımayı düşünüyor."

“Yakıtla ilgili olarak, normal yakıt geliştirmede %2 olarak ilerlersiniz ama bu yıl 360 derece ilerledik. Yakıt tamamen yeni bir bileşen. Dürüst olmak gerekirse yol boyunca pek çok zorluk yaşadık ama genel olarak iyiydi."

"Emisyonların azaltılması konusunda önemli bir adım attık ve şimdi dünyanın dört bir yanındaki şampiyonalar [WRC] bunu yapabiliyorsa bizim de yapmamız gerekiyor."

Nihayetinde Rally1, WRC'nin en üst seviyesine daha fazla üretici çekmek için tasarlanmıştı ve bu hedefe henüz ulaşılamadı.

Ancak kurallar, Toyota, Hyundai ve Ford'un M-Sport aracılığıyla seriye en azından 2024 yılına kadar bağlı kalmasıyla sonuçlandı. Bu da mevcut kural döngüsünün sonunu işaret ediyor.

FIA, WRC'nin gelecekte yeni markaları en iyi şekilde nasıl çekebileceğini görmek için 2022 boyunca üreticilerle yakın bir şekilde çalışarak çeşitli markalarla görüşmeler yürütüyor.

Rally1 kurallarının, FIA'nın henüz açıklamadığı bir formatta da olsa, 2024'ten sonra da devam etmesi bekleniyor.