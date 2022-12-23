Lappi: "Toyota ve Hyundai arasında hiçbir fark yok"

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Geçtiğimiz sezonu yarı zamanlı Toyota koltuğunda geçiren ve iyi bir performans sergileyen Lappi, gelecek sezondan itibaren Ott Tanak'ın ayrılmasıyla birlikte boşa çıkan Hyundai koltuğuna geçecek.

Takıma alışma çalışmaları kapsamında bu ay testlere başlayan Fin sürücü, şu ana kadar i20 N ile yaklaşık 600 kilometre yol kat etti. Testler, Almanya'daki bir asfalt test alanında ve Finlandiya'daki tesislerde gerçekleştirildi.

Finlandiya testi sırasında Lappi, yeni bir arka kanadın yanı sıra bir splitter görevi görecek şekilde tasarlanmış uzun bir burun içeren modifiye edilmiş bir i20 N kullanırken görüldü.

İlk testleri değerlendiren Lappi, şu ana kadar i20 N'yi kullanmanın "oldukça basit" olduğunu ve etkilendiğini söylüyor.

Motorsport.com'a konuşan Lappi "Bazı nedenlerden dolayı aracı sürmesi oldukça basit geldi."

"Aracın yol tutuşu hakkında bazı kötü yorumlar olduğunu hepimiz biliyoruz, ancak dürüst olmak gerekirse, şu ana kadar böyle bir durumla karşılaşmadım -umarım gelecekte de karşılaşmam! İlk birkaç kilometre çok olumluydu."

"Testler esas olarak aracın temellerini anlayabilmek, tüm düğmelere alışmak ve bazı ayarları değiştirdiğimizde aracın nasıl tepki verdiğini anlamakla ilgiliydi, artık hangi durumda hangi tepkileri vereceğimizi biliyoruz."

"Bunun yanı sıra artık takım da nasıl bir arabaya sahip olmak istediğimi, neyi sevdiğimi ve neyi tercih ettiğimi anladı. Test ettiğimiz birkaç yeni parça vardı, siz de videolarda görmüşsünüzdür." dedi.

Esapekka Lappi, Janne Ferm, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Hibrit dönemde hem Toyota hem Hyundai ile sürüş yapan tek sürücü olan Lappi, iki otomobil arasında seçim yapmakta zorlanıyor.

Lappi, "[Toyota ve Hyundai'nin] arasındaki farkın ne olduğunu ve iki otomobil arasında bir fark olup olmadığını tahmin etmek zor."

"Son altı ayda gördüğümüz gibi Hyundai, Toyota'ya kıyasla çok fazla performans yakaladı, belki de bazı rallilerde Toyota'dan daha iyiydiler."

"İki takım arasında bir uçurum olduğunu söyleyemem, ancak farkın ne olduğunu tahmin etmek çok zor. Sonuçta araçlar birbirinden çok da farklı değil."

"Bence sezona oldukça eşit bir seviyede başlıyoruz. Toyota'nın gelecek yıl için araçta yaptığı her şeyi bilmiyorum. Monte Carlo'nun ilginç olacağını düşünüyorum." dedi.

Son olarak sezon öncesi bir test daha yapacağını söyleyen Lappi, daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu da itiraf ediyor.

Lappi, "Daha fazla zamana ihtiyacım olmadığını söylemek isterdim ama ne yazık ki durum böyle değil."

"Monte Carlo en zorlu rallilerden biri, yeni bir araç ve takımla ilk zaferinize ulaşmak için ideal bir başlangıç noktası değil."

"Sanırım kendime biraz zaman tanımam ve ilk rallilerde ne takımdan ne de kendimden çok şey talep etmemem gerekiyor -yine de rekabetçi olmak istiyorum, bu kesin."

"Olabildiğince iyi olmak için çok çalışacağım. Aracın farklı zeminlerdeki yol tutuşuyla ilgili sürprizlerle karşılaşmamız muhtemel, bu sürprizleri Ocak ayındaki bir günlük testte anlayabileceğimizi sanmıyorum." dedi.