Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"
WRC / İspanya Rallisi Haberler

Katsuta, İspanya Rallisi'nin ilk etabında kaza yaptı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toyota'nın Takamoto Katsuta'sı, İspanya'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın sondan bir önceki yarışının ilk etabında ilk etapta geçirdiği kaza sonrasında emekli oldu.

Katsuta, İspanya Rallisi'nin ilk etabında kaza yaptı

Bu hafta sonu bir kez daha yardımcı pilot Aoron Johnston ile çalışan Japon sürücü, Vilaplana etabındaki asfalt bölümde yanlış değerlendirme yaptı ve 20 km'lik etabın 18. etabında ağır bir kaza geçirdi.

Katsuta'nın Yaris'inin sol ön kısmında ciddi hasar oluşurken, kazada genel olarak tüm darbeyi süspansiyon ve tekerlek aldı.

Toyota'nın gelişim sürücüsü Katsuta, hasara rağmen aracını etap sonuna getirmeyi başardı.

Katsuta, "Kaza yaptık, etabın sonunda bariyere çarptık."

"Tempo notunda bir şeyi yanlış değerlendirdim, Aaron doğru şeyi söyledi ama doğru anlayamadım."

"Daha kolay bir viraj olmasını bekliyordum ama çok dardı. Maalesef duramadım."

"Bu ralliye çok iyi hazırlandıklarını bildiğim için hem takım hem de Aaron için çok üzgünüm."

"Buraya hızlı olma ve iyi sonuç elde etme hedefiyle geldik ama maalesef benim hatamla her şey bitti."

"Yarın geri dönmeyi umuyorum ama gerçekleşmesini beklediğim bir şey değil." dedi.

Katsuta aslında sezona çok güçlü başlamış ve ilk altı yarışın hepsinde ilk altıya giren tek sürücü olmuştu. Hatta Haziran ayındaki Safari Rallisi'nde kusursuz bir performans göstererek podyuma da çıktı.

Ancak Estonya'da yardımcı pilot Daniel Barritt rahatsızlandı ve ralliyi bırakmak zorunda kaldılar. Sonrasında da her şey ters gitti.

Belçika'da korkutucu bir kaza yapan Katsuta, Akropolis Rallisi'nde de yine ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Son ralli Finlandiya'da şanssızlıklar devam etti ve bir ağaca çarpmasının ardından sekizinci etapta kaza yaptı.

Katsuta'nın kalan etaplarda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Kazanın ötesinde Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İspanya Rallisi'ne çok iyi başladı ve Sebastien Ogier'in 8.1 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Takamoto Katsuta, Keaton Williams, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Takamoto Katsuta, Keaton Williams, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

paylaşım
yorumlar
Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"

Önceki haber

Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok" İspanya Rallisi
WRC

Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"

M-Sport, kalan 2022 WRC koltukları için "şoke edici anlaşmalar" yapmayacak
WRC

M-Sport, kalan 2022 WRC koltukları için "şoke edici anlaşmalar" yapmayacak

Ogier, şampiyonluk için Evans'la "kıyasıya bir rekabet" bekliyor İspanya Rallisi
WRC

Ogier, şampiyonluk için Evans'la "kıyasıya bir rekabet" bekliyor

Takamoto Katsuta Daha fazlası
Takamoto Katsuta
Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu Belçika Rallisi
WRC

Katsuta, kırmızı bayrağa sebep olan büyük kazadan yara almadan kurtuldu

Barritt iyileşmeye devam ederken, Katsuta yeni bir co-pilotla yarışacak Belçika Rallisi
WRC

Barritt iyileşmeye devam ederken, Katsuta yeni bir co-pilotla yarışacak

Katsuta, Estonya Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı Estonya Rallisi
WRC

Katsuta, Estonya Rallisi'nden çekilmek zorunda kaldı

Daha fazlası
Toyota Gazoo Racing
Yunanistan Rallisi: Rovanpera son etap öncesi farkı 35 saniyeye çıkardı Yunanistan Rallisi
WRC

Yunanistan Rallisi: Rovanpera son etap öncesi farkı 35 saniyeye çıkardı

Yunanistan Rallisi: Rovanpera, Cuma günü Tanak ve Ogier'in hemen önünde lider Yunanistan Rallisi
WRC

Yunanistan Rallisi: Rovanpera, Cuma günü Tanak ve Ogier'in hemen önünde lider

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor Finlandiya Rallisi
WRC

Lappi, Finlandiya Rallisi'nde Toyota ile WRC'ye dönüyor

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Mercedes sanki DRS açıkmış gibi gidiyor"

Button: "Hamilton, Türkiye'de 'bilgi eksikliği' yaşadı"
Formula 1 Formula 1

Button: "Hamilton, Türkiye'de 'bilgi eksikliği' yaşadı"

Kenan Sofuoğlu: "Deniz Öncü'ye verilen ceza adil değil"
World Superbike World Superbike

Kenan Sofuoğlu: "Deniz Öncü'ye verilen ceza adil değil"

Melandri: "Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 'yeni patronu' olacak"
World Superbike World Superbike

Melandri: "Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 'yeni patronu' olacak"

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı
FIA F2 FIA F2

Cem Bölükbaşı, Formula 2 aracıyla testlere başladı

Kyalami, 2023 için FOM'la görüşmelere başlıyor
Formula 1 Formula 1

Kyalami, 2023 için FOM'la görüşmelere başlıyor

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Leclerc'i pite almadığı noktada yarışı kazanabileceğine inanmış

Horner: "Mercedes bizim rol modelimiz değil"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Mercedes bizim rol modelimiz değil"

Son Haberler

Katsuta, İspanya Rallisi'nin ilk etabında kaza yaptı
WRC WRC

Katsuta, İspanya Rallisi'nin ilk etabında kaza yaptı

Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"
WRC WRC

Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"

M-Sport, kalan 2022 WRC koltukları için "şoke edici anlaşmalar" yapmayacak
WRC WRC

M-Sport, kalan 2022 WRC koltukları için "şoke edici anlaşmalar" yapmayacak

Ogier, şampiyonluk için Evans'la "kıyasıya bir rekabet" bekliyor
WRC WRC

Ogier, şampiyonluk için Evans'la "kıyasıya bir rekabet" bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.