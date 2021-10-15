Katsuta, İspanya Rallisi'nin ilk etabında kaza yaptı

Bu hafta sonu bir kez daha yardımcı pilot Aoron Johnston ile çalışan Japon sürücü, Vilaplana etabındaki asfalt bölümde yanlış değerlendirme yaptı ve 20 km'lik etabın 18. etabında ağır bir kaza geçirdi.

Katsuta'nın Yaris'inin sol ön kısmında ciddi hasar oluşurken, kazada genel olarak tüm darbeyi süspansiyon ve tekerlek aldı.

Toyota'nın gelişim sürücüsü Katsuta, hasara rağmen aracını etap sonuna getirmeyi başardı.

Katsuta, "Kaza yaptık, etabın sonunda bariyere çarptık."

"Tempo notunda bir şeyi yanlış değerlendirdim, Aaron doğru şeyi söyledi ama doğru anlayamadım."

"Daha kolay bir viraj olmasını bekliyordum ama çok dardı. Maalesef duramadım."

"Bu ralliye çok iyi hazırlandıklarını bildiğim için hem takım hem de Aaron için çok üzgünüm."

"Buraya hızlı olma ve iyi sonuç elde etme hedefiyle geldik ama maalesef benim hatamla her şey bitti."

"Yarın geri dönmeyi umuyorum ama gerçekleşmesini beklediğim bir şey değil." dedi.

Katsuta aslında sezona çok güçlü başlamış ve ilk altı yarışın hepsinde ilk altıya giren tek sürücü olmuştu. Hatta Haziran ayındaki Safari Rallisi'nde kusursuz bir performans göstererek podyuma da çıktı.

Ancak Estonya'da yardımcı pilot Daniel Barritt rahatsızlandı ve ralliyi bırakmak zorunda kaldılar. Sonrasında da her şey ters gitti.

Belçika'da korkutucu bir kaza yapan Katsuta, Akropolis Rallisi'nde de yine ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Son ralli Finlandiya'da şanssızlıklar devam etti ve bir ağaca çarpmasının ardından sekizinci etapta kaza yaptı.

Katsuta'nın kalan etaplarda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Kazanın ötesinde Toyota sürücüsü Elfyn Evans, İspanya Rallisi'ne çok iyi başladı ve Sebastien Ogier'in 8.1 saniye önünde ilk sırada yer alıyor.

Takamoto Katsuta, Keaton Williams, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing