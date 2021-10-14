Rovanpera: "İspanya Rallisi öncesinde fiziksel durumum hakkında endişem yok"

Toyota fabrika takımı sürücüsü Rovanpera, iki hafta önce gerçekleştirilen Finlandiya Rallisi'nde, cumartesi günü aracının kontrolünü kaybetmiş ve yaptığı büyük kazanın ardından sırt ağrıları çekmişti.

Rovanpera, daha sonra dinlenmek zorunda kaldı ve pazar günü aksiyona geri döndü. Ancak sırtındaki ağrıların devam ettiğini söylüyordu.

Bu yıl hem Estonya hem de Yunanistan'ı kazanarak dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki genç yıldızın, bu hafta sonu gerçekleştirilecek İspanya Rallisi'ne katılmasına izin verildi ve geçen hafta bir ralli öncesi testi için Japon üreticiye katıldı.

Fiziksel durumuyla ilgili endişeler olmasına rağmen Rovanpera, kendisini iyi hissettiğini ve araç içerisindeyken kaslarında hâlâ biraz ağrı olduğunu dile getirdi.

Rovanpera, "İyiyim ve kendimi oldukça iyi hissediyorum fakat kesinlikle henüz %100 iyi değilim. Çünkü araçta kemerlerimi taktığım zaman, içimde bir şeyler hissediyorum, ancak etaplara başladığımda tamamen iyi olacağım ve bence bizi etkilememeli."

"Sadece kaslarla alakalı bir şey olmalı, bir şeylerin kırılması gibi ciddi bir risk olsaydı, o zaman araç kullanmazdık. Fakat bu, ciddi bir şey değil." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: Toyota Racing

Rovanpera, İspanya'nın hızlı asfalt etaplarına, bu sezonki asfalt rallilerinde karmaşık sonuçlar almasının ardından gidiyor.

Finlandiyalı sürücü, Hırvatistan Rallisi'nin ilk etabında kaza yapmasının ardından ralliyi puansız kapatırken, Belçika'da güçlü performansıyla üçüncü oldu.

Rovanpera, “Elbette Belçika'dan bazı şeyler alabiliriz ama bu tamamen farklı bir ralli ve gerçekten hiçbir şey aynı değil."

"Burada düzgün virajlara sahip olduğumuz için tüm ayar ve sürüş tarzının farklı olduğunu düşünüyorum."

"Belçika çok kısa virajlar, kavşaklar ve hatlar vardı, burada ise uzun virajlarımız var. Buradaki tempo noktalarının gerçekten zor olduğunu söyleyebilirim. Onlara çok fazla güvenmeniz ve apeksin nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor."

"Biraz daha pist tarzı diyebilirim, bu yüzden Belçika'dan çok fazla şey alamıyorum ve burada kendi açımdan çok şey öğreneceğini düşünüyorum." dedi.

Rovanpera bitime iki ralli kala Sebastien Ogier'in 61 puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor ve artık şampiyonluk şansı yok. Fakat üçüncü Thierry Neuville'in bir puan gerisinde ve ardındaki Ott Tanak'la da arasında bir puan var.